Des vidéos de propagande russe tentent d’attiser les tensions : NPR

basculer la légende Megan Varner/Getty Images

Dans une vidéo publiée sur X jeudi, un homme prétendant être un immigrant haïtien dit qu’il a déjà voté pour le vice-président Harris dans le comté de Gwinnett, en Géorgie, et qu’il s’apprête à voter à nouveau dans le comté voisin de Fulton. Assis dans ce qui semble être une camionnette à côté d’un autre prétendu immigrant haïtien, il dit qu’ils sont arrivés aux États-Unis il y a six mois et qu’ils sont déjà devenus citoyens américains.

Des responsables étatiques et fédéraux affirment que la vidéo a probablement été créée par des propagandistes russes qui tentaient de saper la confiance dans les élections.

« C’est évidemment faux et cela fait partie d’un effort de désinformation. Il s’agit probablement d’une production de fermes à trolls russes », Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger a déclaré jeudi. Vendredi, des responsables fédéraux sont intervenus, affirmant qu’ils pensaient également que la vidéo avait été « fabriquée » par des acteurs d’influence russes.

« Cette activité russe fait partie d’un effort plus large de Moscou visant à soulever des questions infondées sur l’intégrité des élections américaines et à attiser les divisions entre les Américains », ont déclaré dans un communiqué le Bureau du directeur du renseignement national, le FBI et l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures. déclaration commune.

La vidéo est le dernier canular qui, selon les chercheurs, correspond au résultat d’une opération russe connue sous le nom de Tempête-1516qui, selon eux, diffuse un flux constant de faux documents au cours des derniers jours du vote. L’opération est connue pour produire des vidéos mises en scène qu’il blanchit par l’intermédiaire d’influenceurs en ligne et de faux médias. L’Université de Clemson l’a lié à la fameuse « usine à trolls » russe qui a ciblé l’élection présidentielle de 2016.

Au cours des deux dernières semaines seulement, des chercheurs de Clemson et Microsoft ont lié la tempête 1516 à une fausse vidéo prétendant montrer des bulletins de vote marqués pour l’ancien président Donald Trump détruits en Pennsylvanie et des accusations sans fondement contre le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz. Les responsables fédéraux ont également attribué ces vidéos à la Russie.

« J’ai tout de suite eu des soupçons à ce sujet [Georgia] vidéo, juste au moment où j’ai vu le style et la valeur de la production », a déclaré Darren Linvill, codirecteur du Media Forensics Hub de l’Université de Clemson, qui a identifié pour la première fois l’opération Storm-1516 l’année dernière.

Le sujet correspond également à la tactique russe consistant à amplifier les discours de division existants auprès des électeurs américains, a-t-il déclaré.

« Cela rejoint les histoires existantes qui sont racontées sur la communauté haïtienne, sur les immigrants utilisés pour voter », a déclaré Linvill. « Les Russes comprennent ces schismes et ils s’en servent pour diffuser leurs messages. »

Le compte que Linvill a identifié comme le premier à partager la vidéo sur X l’a depuis supprimé. Dans un échange de messages directs avec NPR, la personne qui gère le compte a écrit : « Je l’ai supprimé parce que je n’étais pas sûr qu’il soit exact à 100 % et je ne veux pas être tenu responsable de désinformation. »

On ne sait pas exactement comment la fausse vidéo de Géorgie a atteint ce compte X. Le compte a déclaré à NPR avoir vu la vidéo sur Telegram, mais n’a pas répondu aux questions de suivi.

La vidéo a continué à se diffuser largement sur les réseaux sociaux, principalement sur X, ce qui a incité Raffensperger à appeler publiquement le propriétaire de X, Elon Musk, et les dirigeants d’autres plateformes à la supprimer.

« X a trouvé que ces messages violaient notre politique d’intégrité civique et nous prenons des mesures contre ces messages », a déclaré un porte-parole de X. Un autre compte X qui a publié la vidéo de Géorgie, qui a également publié d’autres contenus liés à Storm-1516, a été suspendu.

Facebook appose des étiquettes sur la vidéo informant les utilisateurs que les responsables du renseignement américain ont déclaré qu’elle avait été fabriquée par des acteurs d’influence russes.

Le successeur de l’IRA

En 2016, des agents russes travaillant à l’Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg se sont fait passer pour des Américains et se sont fait passer pour des sources d’information sur les réseaux sociaux afin de diffuser des informations fausses et trompeuses auprès des électeurs américains.

L’IRA est la création de Eugène Prigojinel’oligarque russe et ancien confident du président russe Vladimir Poutine, décédé en 2023. Dans un récent rapportClemson a identifié des liens entre Storm-1516 et un autre groupe fondé par Prigozhin en 2021 appelé la Fondation russe pour combattre l’injustice.

« Nous pensons qu’il s’agit de l’IRA 2.0. Ce sont les mêmes personnes, c’est le même réseau, c’est le même ancien propriétaire », a déclaré Linvill.

Aujourd’hui, Linvill affirme que Storm-1516 a affiné certaines méthodes de l’IRA. Ses vidéos apparaissent parfois sur des sites Web déguisés en médias, comme un site se faisant passer pour une chaîne de télévision inexistante de San Francisco et partageant une vidéo mise en scène. accusant Harris d’avoir blessé quelqu’un lors d’un délit de fuite en 2011. (Il y a aucune preuve l’incident s’est produit.)

Certains sites partageant le contenu de l’opération font partie d’un réseau de sites Web se faisant passer pour des médias locaux américains que la société de traçage de la désinformation NewsGuard et le New York Times ont rapporté qu’ils sont dirigés par John Mark Dougan, un ancien shérif adjoint de Floride qui vit désormais à Moscou. Dougan nie avoir travaillé pour le gouvernement russe. Cependant, une agence de renseignement européenne a obtenu des documents montrant qu’il travaille directement avec les renseignements militaires russes, selon un rapport du Washington Post.

Linvill dit que Storm-1516 s’appuie désormais également sur de vraies personnesplutôt que des robots ou de faux comptes, pour diffuser leurs messages et vidéos.

Selon lui, cela reflète à la fois un changement de tactique russe et un environnement dans lequel de nombreux Américains sont plus réceptifs aux allégations de malversations, dans un contexte d’attaques continues de Trump contre l’intégrité électorale.

« Ils ont déployé des efforts pour construire le réseau. Ils ont déployé des efforts pour établir ces liens avec de vrais humains », a déclaré Linvill. « Mais il est également vrai que les gens sont désormais prêts à [that]. Vous ne pouvez pas séparer ces choses. Les Russes ont changé de tactique pour s’adapter aux changements de notre réalité. »

À l’approche du jour du scrutin, les responsables gouvernementaux mettent en garde les Américains contre d’autres tentatives russes visant à nuire à la confiance dans les élections.

« Nous sommes très préoccupés par la façon dont nos adversaires étrangers cibleront spécifiquement après le jour du scrutin, à cette période où les responsables électoraux à travers le pays assument le travail extrêmement important de certification des résultats officiels », a déclaré un haut responsable de la CISA, qui s’est entretenu avec les journalistes. sous couvert d’anonymat, a déclaré vendredi.

Linvill dit qu’il se prépare chaque jour à une nouvelle vidéo frauduleuse. « Je suis sûr qu’ils les ont mis en file d’attente », a-t-il déclaré.

Miles Parks de NPR a contribué au reportage.