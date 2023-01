Des vidéos de policiers meurtriers aux États-Unis publiées

Les images mettent en lumière l’arrestation violente de Tire Nichols par des agents des forces de l’ordre de Memphis

La ville américaine de Memphis, dans le Tennessee, a publié vendredi plusieurs vidéos montrant le brutal passage à tabac de Tire Nichols par la police. Nichols, un travailleur noir de FedEx âgé de 29 ans qui avait été arrêté pour conduite imprudente, a succombé à ses blessures à la suite de l’incident.

Quatre vidéos très attendues du corps de police et de caméras fixes qui ont été téléchargées sur le site Vimeo de la ville détaillent l’altercation qui a eu lieu le 7 janvier. Les cinq policiers – tous noirs – impliqués dans l’incident ont déjà été licenciés et arrêtés. pour meurtre au deuxième degré et autres accusations.

Dans le premier clip, l’incident semble commencer avec plusieurs véhicules de police entourant la voiture de Nichols et des agents le traînant dehors en disant : “Sortez le f ** k de la voiture,” à quoi Nichols répond, “Hé, je n’ai rien fait.”

© Ville de Memphis / Vimeo



Après avoir été jeté au sol de force, le suspect s’est libéré et s’est enfui sur la route, un officier tentant en vain de le taser. Une autre vidéo d’une dizaine de minutes plus tard montre Nichols coincé par la police. Les agents lui ont donné des coups de poing, des coups de pied et des coups de matraque à plusieurs reprises tout en utilisant du gaz poivré. Pendant le passage à tabac, Nichols a crié : « Maman ! Maman!” mais se tut après plusieurs coups au visage.

© Ville de Memphis / Vimeo



Après avoir été menotté, Nichols a été appuyé contre une voiture de police, s’effondrant de temps en temps sur le côté. Environ une demi-heure plus tard, les ambulanciers semblent arriver et décharger un pour transporter Nichols. Il est décédé trois jours plus tard à l’hôpital.

Lire la suite L’enfant d’un législateur américain arrêté pour avoir agressé un policier

Les images ont provoqué un tollé public massif. Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il “était indigné et profondément peiné” par ça “horrible” incident, ajoutant qu’il s’agit d’un autre exemple de “la peur et le traumatisme profonds, la douleur et l’épuisement que vivent les Américains noirs et bruns” tous les jours.

Les vidéos ont déclenché de nombreuses manifestations à travers les États-Unis, avec des militants scandant “Pas de justice pas de paix” et “justice pour Tyr.” Jusqu’à présent, les manifestations semblent être pour la plupart pacifiques.

L’incident rappelle la mort de George Floyd, qui a été assassiné par un agent des forces de l’ordre à Minneapolis en 2020 – qui a conduit à des manifestations de masse contre la brutalité policière et alimenté le mouvement Black Lives Matter.