Réagissant à une plainte sur des vidéos de farces sur Youtube, la présidente de la Commission nationale pour les femmes (NCW), Rekha Sharma, a promis de prendre en compte les vidéos qui montrent des femmes harcelées sexuellement au nom de farces. Un compte Twitter du nom de Youth Against Rape avait publié une compilation de nombreuses vidéos montrant des femmes dans des lieux publics en train d’être pelotées, touchées à tort, ramassées, étreintes et formulées des commentaires sexuels. Ces vidéos seraient très populaires et ont été regardées de nombreuses fois.

En publiant quelques vidéos de Youtube, le pseudo Twitter a écrit: «Devinez quelle est la nouvelle tendance? L’abus sexuel au nom des farces! Le moyen le plus simple d’envahir le consentement et de gagner de l’argent sur YouTube est de créer une chaîne de farces! C’est le contenu le plus vu par les Indiens! »

Cela fait suite à l’annonce par le gouvernement central de nouvelles règles visant à empêcher l’utilisation abusive des plateformes de médias sociaux pour des contenus illicites. Le projet de proposition oblige également les entreprises à nommer un responsable de la conformité, un autre cadre chargé de la coordination de l’application de la loi et un «agent de règlement des griefs» dans les 3 mois à compter de la date de publication de ces règles.

Ce n’est cependant pas la première fois que de telles vidéos sont publiées ou regardées par des millions de personnes sur Youtube. Il y a eu plusieurs plaintes de ce type contre de tels contenus de médias sociaux qui sont regardés et abonnés par les utilisateurs.

Le pseudo Twitter, qui est un compte vérifié, a également ajouté le nombre de ceux-ci sont mis en scène et les personnes impliquées ont donné leur consentement pour afficher un tel contenu explicite.

«La meilleure partie est que nous, les Indiens, aimons leur contenu et faisons en sorte qu’ils traversent des millions de vues pour un tel divertissement! Ne pensez-vous pas que tout le monde se tournera pour créer plus de contenu de ce type maintenant? Alors, qui est en faute? », A tweeté la poignée, étiquetant le ministre de l’Union Ravi Shankar prasad et les comptes Twitter de NCW Inde.

Réagissant à la réponse de NCW, plusieurs utilisateurs de Twitter ont également commenté la nécessité immédiate de réglementer le contenu de Youtube.

Il faut une heure pour réglementer YouTube. – Aucune idée de qui (@serialchillerr_) 10 mars 2021

Toucher ou s’embrasser sans consentement n’est pas non plus la norme ou acceptable en Occident. Nous ne sommes pas plus saints que quiconque. Certaines de ces femmes dans les vidéos sont des participantes volontaires. Bien que le comportement grossier / obscène soit dégoûtant, ils ont un public prêt à attendre d’augmenter le nombre de téléspectateurs. – Deepti (@MeDamselDee) 10 mars 2021

De nombreux utilisateurs ont également souligné que même si les vidéos sont scénarisées, cela donne un très mauvais message sur la violation du consentement des femmes.

Veuillez le faire. Même si les femmes impliquées sont informées et que l’acte est scénarisé, il énonce un message selon lequel la violation du consentement au nom de la «farce» est justifiée. Veuillez assurer une intervention urgente et des mesures correctives. – आनन्द प्रकाश चौधरी (@ AnandPr96234220) 10 mars 2021

Bien que les directives de Youtube précisent spécifiquement de supprimer ce contenu qui enfreint les directives de leur communauté, souvent de telles vidéos ne sont pas détectées et sont regardées par beaucoup sur la plate-forme, ce qui les rend très populaires.

En 2017, un Youtuber a été arrêté par la police de Delhi après avoir publié des vidéos montrant des femmes marchant au hasard et les embrassant. L’accusé comptait plus de 150 000 abonnés sur sa chaîne et a déclaré que la vidéo ne visait pas à blesser intentionnellement qui que ce soit et qu’elle était juste «pour le divertissement».