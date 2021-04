La police de PORTLAND a déclaré une émeute hier soir alors que les manifestants ont commencé à briser les vitres, à marquer des graffitis et à lancer des pierres.

Les troubles sont survenus lorsque le maire de Portland, Ted Wheeler, a déclaré l’état d’urgence en raison des troubles en cours dans la ville qui faisaient rage depuis mai dernier.

Symbole anarchiste barbouillé sur un abribus Crédit: Bureau de police de Portland

Fenêtres brisées dans un café à Portland Crédit: Bureau de police de Portland

Les photos montrent des fenêtres cassées et des graffitis anarchistes marqués sur des bâtiments à la suite des troubles dans le nord-ouest de Portland, dans l’Oregon.

D’autres graffitis anti-police disaient « reposez-vous dans des cochons p * ss » et les émeutiers pouvaient être entendus frapper des tambours tout en scandant « F *** Ted Wheeler » alors qu’ils se déplaçaient dans les rues.

Environ 75 manifestants vêtus de noir ont commencé à vandaliser des biens alors qu’ils partaient d’un parc près du centre-ville.

Le bureau de police de Portland a décrit la ville comme une « manifestation autonome » et a déclaré qu’elle avait commencé vers 20 heures.

Des vidéos montrent des policiers diffusant des avertissements sur des haut-parleurs aux manifestants rassemblés les informant que l’événement a été « déclaré émeute ».

Les flics ont déclaré que la foule « se livrait à une conduite violente et tumultueuse susceptible de provoquer un grave risque d’alerte publique ».

Il les a avertis à moins qu’ils ne se dispersent, ils pourraient être « soumis à des citations, des arrestations, des agents de contrôle des foules, y compris mais sans s’y limiter, des gaz lacrymogènes et / ou des armes à impact ».

Les flics ont déclaré que les émeutiers se sont finalement dispersés – et que deux personnes ont été arrêtées et placées dans le centre de détention du comté de Multnomah.

Des dépliants avaient été distribués dans toute la ville, exhortant les adeptes à « Bloc Up! » – ce qui signifie porter tout noir, sans porter de bannières ou de mégaphones.

Cette tactique est utilisée pour rendre les condamnations plus dures contre les manifestants – et a déjà été associée à Antifa.

Portland a été secoué par des mois de troubles à la suite d’une première série d’émeutes violentes l’année dernière après le meurtre de George Floyd.

Des graffitis anti-police sont étalés sur une fenêtre Crédit: Bureau de police de Portland

Le symbole des trois flèches de gauche peint sur la fenêtre d’un restaurant Crédit: Bureau de police de Portland

Le maire Wheeler a déclaré l’état d’urgence plus tôt cette semaine après la condamnation de Chauvin pour le meurtre de Floyd.

S’exprimant avant la dernière vague de troubles vendredi, il a déclaré que les habitants en avaient assez de voir la destruction d’un petit groupe d ‘ »anarchistes autoproclamés ».

Il a dit: « Ils veulent brûler. Ils veulent frapper. Ils veulent attaquer. »

La police de Portland et la Garde nationale sont en attente depuis mardi, avec des pouvoirs d’urgence accordés au maire pour imposer un couvre-feu.

Wheeler a demandé aux résidents de noter les plaques d’immatriculation des personnes qui se rendaient aux événements, puis enfilaient des vêtements noirs avant de s’armer avec des armes.

Il a également exhorté quiconque à dénoncer quiconque se vantait d’avoir commis des violences, en disant aux habitants de « prendre position et de reprendre votre ville ».

«Notre travail consiste à les démasquer, à les arrêter et à les poursuivre», a déclaré le maire Wheeler.

Les émeutes et la violence secouent Portland depuis presque un an Crédit: AP

Les groupes Black Lives Matter ont cherché à désavouer ces récents événements «d’action directe» – appelant alors destructifs à la cause de l’injustice raciale et affirmant que leurs actions n’étaient pas liées au BLM, rapporte OregonLive.

Cette semaine, les émeutiers ont causé des dommages de 20 000 $ au Boys and Girls Club – qui offre des services aux communautés noires de Portland.

Le maire Wheeler a déclaré: « Une menace importante pour notre capacité à nous remettre de la pandémie COVID-19 vers un Portland plus équitable et plus inclusif est le groupe d’une centaine d’anarchistes autoproclamés en grande partie blancs qui s’engagent dans la destruction criminelle de notre économie notre confiance.

« Ils contrastent fortement avec ceux qui sont en faveur d’un changement significatif et d’une justice raciale qui se fait cruellement attendre. »

Portland est devenue le centre de nombreuses manifestations l’été dernier – avec au moins 100 nuits consécutives de troubles, ce qui a incité le président Donald Trump à déployer des forces fédérales.

Et en juin dernier, la ville a coupé 16 millions de dollars du budget de la police et a dissous l’équipe de réduction de la violence armée de la ville, les agents des ressources scolaires et le programme de la Division des transports en commun.

La police de Portland a déclaré qu’elle «discutait et planifiait» des mois potentiellement d’agitation soutenue.

Cela s’est produit alors que le US Sun avait précédemment révélé qu’un haut représentant de la police pensait qu’Antifa opérait « comme Al-Qaïda » et voulait que l’Amérique « soit entièrement brûlée ».