Des victimes nommées dans une fusillade de masse dans les fermes de champignons de Half Moon Bay en Californie

Les autorités californiennes ont identifié lundi six des sept victimes tuées dans un incident de “violence au travail” dans la ville côtière de Half Moon Bay, la deuxième fusillade de masse meurtrière dans l’État en moins de 48 heures.

Le coroner du comté de San Mateo a identifié les victimes comme étant Zhishen Liu, 73 ans, Marciano Martinez Jimenez, 50 ans, Aixiang Zhang, 74 ans, Qizhong Cheng, 66 ans, Yetao Bing, 43 ans et Jingzhi Lu, 64 ans. personne tuée.

Chunli Zhao, 66 ans, le seul suspect du massacre de lundi contre des ouvriers agricoles dans deux champignonnières de la ville balnéaire, a été inculpé mercredi de sept chefs de meurtre et d’un chef de tentative de meurtre.

La violence est la dernière d’une série de fusillades meurtrières dans l’État – samedi, un homme de 72 ans a tué 11 personnes dans une salle de danse du parc de Monterey, dans le sud de la Californie. Une personne a été tuée et sept blessées lors d’une fusillade dans une station-service d’Oakland. La semaine dernière, six personnes ont été tuées par balle, dont une mère adolescente et son bébé de 10 mois, lors d’un “horrible massacre” dans la petite ville de la vallée centrale de Goshen.

Les déchaînements d’armes à feu ont envoyé des ondes de choc à travers la Californie, qui a certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays.

“Que diable se passe-t-il?” Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré mardi à Half Moon Bay. « On dit tout le temps ‘seulement en Amérique’… Il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi ; n’a pas toujours été ainsi. Nous avons permis que cela se produise.

Kamala Harris, originaire de Californie, prévoyait de se rendre mercredi à Monterey Park pour rencontrer certaines des familles des 11 personnes qui ont été tuées par balle samedi soir par un homme armé qui s’est ensuite suicidé.

La police de Half Moon Bay a arrêté le tireur présumé lundi soir devant le poste du shérif, où des responsables ont déclaré qu’il avait conduit peu de temps après l’attaque contre des ouvriers agricoles. Zhao a été arrêté pour suspicion de meurtre avec préméditation, de tentative de meurtre et d’infractions liées aux armes à feu, selon les registres de la prison du comté.

Les autorités n’ont pas encore déterminé le motif de la fusillade, mais ont déclaré que “toutes les preuves dont nous disposons indiquent qu’il s’agit d’un cas de violence au travail”. Zhao avait été employé par Mountain Mushroom Farm et avait résidé dans la propriété avec d’autres employés, selon un porte-parole du propriétaire de la ferme, California Terra Gardens.

Située à 30 miles de San Francisco, Half Moon Bay est une communauté d’environ 12 000 habitants qui abrite à la fois un complexe de luxe et une communauté agricole à faible revenu et connue pour la production de citrouilles et de fleurs. La région a été durement touchée par une série de tempêtes meurtrières de “rivière atmosphérique” après Noël cette année qui ont tué au moins une personne dans le comté et provoqué des inondations majeures.

La fusillade, qui a suivi les tempêtes, a jeté un nouveau coup de projecteur sur les difficultés rencontrées par les ouvriers agricoles de la région, beaucoup d’immigrants d’Amérique latine et d’Asie qui vivent souvent dans des camps de travail sordides et travaillent de longues heures dans de mauvaises conditions pour un salaire extrêmement bas. Le gouverneur a déclaré que certains ouvriers agricoles de la région gagnaient 9 dollars de l’heure, bien en dessous du salaire minimum de l’État, et vivaient dans des conteneurs d’expédition.

Certaines des personnes tuées étaient des travailleurs migrants, ont déclaré des responsables.

« Beaucoup de ces travailleurs sont venus dans ce pays pour travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Au lieu de cela, beaucoup d’entre eux ont perdu hier des membres de leur famille », a déclaré Christina Corpus, de San Mateo. premier shérif latino.

Le coroner n’a pas encore dévoilé le nom d’une seule victime. Les membres de la famille ont déclaré à Reuters que deux d’entre eux – Jose et Pedro Romero – étaient des frères qui ont immigré du Mexique et ont travaillé à Mountain Mushroom Farm. José est décédé et Pedro a été hospitalisé, a déclaré un cousin.

Servando Martinez Jimenez a déclaré à l’Associated Press que son frère Marciano Martinez Jimenez, l’une des victimes, travaillait comme livreur et directeur dans l’une des fermes. Il avait vécu aux États-Unis pendant 28 ans après avoir immigré de l’État mexicain d’Oaxaca.

“C’était quelqu’un de bien. Il était poli et amical avec tout le monde. Il n’a jamais eu de problèmes avec personne. Je ne comprends pas pourquoi tout cela est arrivé », a déclaré Martinez Jimenez en espagnol.

Les meurtres de Half Moon Bay se sont déroulés deux jours après qu’un autre homme armé à 610 km au sud a ouvert le feu sur le studio de danse Star Ballroom, un club fréquenté principalement par des clients plus âgés d’origine asiatique à Monterey Park.

Onze personnes sont mortes et neuf ont été blessées dans les coups de feu de samedi soir, que certains survivants et passants ont déclaré avoir initialement pris pour des feux d’artifice alors que la communauté à prédominance asiatique-américaine observait le début du Nouvel An lunaire.

Par la suite, l’agresseur, Huu Can Tran, 72 ans, s’est rendu dans une deuxième salle de danse de la ville voisine d’Alhambra, mais a été désarmé sans tirer un coup de feu dans une lutte avec l’opérateur de ce club, ont indiqué des responsables.

Le lendemain matin, Tran s’est suicidé au volant de son véhicule alors que la police se rapprochait de lui au sud de Los Angeles, laissant aux enquêteurs peu d’indices sur ce qui avait précipité le carnage de la salle de danse.