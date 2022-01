Des victimes exécutées pour sorcellerie graciées

La Catalogne a gracié plus de 700 femmes « jugées, torturées et exécutées » pour « sorcellerie » entre le XVe et le XVIIIe siècle

Le parlement de la région espagnole a adopté la résolution visant à réhabiliter la mémoire de centaines de femmes qui ont été persécutées pour sorcellerie dans l’histoire de la région.

Les politiciens ont affirmé que les plus de 700 femmes « jugé, torturé et exécuté » pour « la sorcellerie » étaient « victimes de persécutions misogynes ». Le parlement a soutenu les grâces par 114 voix contre 14, avec six abstentions. Parallèlement aux grâces posthumes, les députés ont demandé que les rues de Catalogne portent le nom de certaines des femmes ciblées.

Il vient après un manifeste déclarant que « Ce n’étaient pas des sorcières, c’étaient des femmes » a été lancée et signée par 12 500 personnes, dont des historiens.

La Catalogne a été l’une des premières régions européennes à mener des actes anti-sorcellerie, à partir de 1471.

Les femmes ont été historiquement ciblées après avoir été blâmées pour les problèmes qui sont apparus, tels que les mauvaises récoltes, les catastrophes naturelles ou la mort subite d’enfants.

Dans toute l’Europe, on estime que jusqu’à 500 000 personnes ont été exécutées pour sorcellerie depuis les premières décennies du XIVe siècle jusqu’en 1650, environ 80 % des personnes mises à mort étant des femmes.

La région espagnole de Navarre a précédemment cherché à réparer sa persécution historique des sorcières, ainsi que des initiatives similaires dans des pays européens, dont la Norvège et la Suisse.

L’Écosse est actuellement en train de gracier des milliers de personnes accusées de sorcellerie, avec un projet de loi qui devrait être adopté par le parlement du pays dès l’été. Le projet de loi aurait été soutenu par le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon après une campagne de deux ans menée par le groupe d’activistes Witches of Scotland.