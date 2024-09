Des victimes en France réclament une enquête

Getty Images

Les procureurs français sont invités à ouvrir une enquête sur les allégations de viols et d’agressions sexuelles commises par Mohammed Al Fayed au Ritz de Paris, ainsi que sur la gestion « sectaire » de l’hôtel qui a permis ses attaques. La BBC comprend que plus de cinq femmes ont fait de nouvelles allégations sur le comportement prédateur d’Al Fayed en France depuis que la BBC a rapporté pour la première fois les allégations de viol dans un documentaire la semaine dernière. L’avocat de Kristina Svensson, qui s’est exprimée dans le documentaire sur les abus qu’elle a subis au Ritz, a indiqué qu’elle envisageait de demander au parquet de Paris en début de semaine prochaine d’ouvrir une enquête. Le Ritz n’a pas commenté les appels à une enquête.

Kristina Svensson a déclaré qu’Al Fayed cultivait une atmosphère proche d’une secte ou d’une mafia

Mme Svensson, qui a été assistante exécutive du Ritz entre 1998 et 2000, a déclaré : « Nous sommes suffisamment en colère pour que rien ne nous arrête. » Dans le documentaire Al Fayed : Predator at Harrods, la BBC a révélé de multiples allégations de viol contre le défunt milliardaire propriétaire du plus célèbre grand magasin de Londres, ainsi que des preuves que l’entreprise non seulement n’est pas intervenue, mais a contribué à dissimuler les abus présumés. . Mme Svensson a déclaré qu’Al Fayed cultivait une atmosphère « très proche de celle d’une secte, d’un gang, d’une mafia » dans tous ses établissements, dont le Ritz. «Il y avait un vœu d’omerta», dit-elle, faisant référence à la loi du silence de la mafia.

Elle a déclaré qu’elle pensait qu’« au moins 50 » personnes qui avaient travaillé avec elle au Ritz de Paris entre 1998 et 2000 étaient au courant du comportement d’Al Fayed. « Les gens doivent choisir leur camp et décider s’ils sont coupables de quelque manière que ce soit et s’ils ont choisi de garder le silence. Ils doivent comprendre que les équipes juridiques dont nous disposons ne ménageront aucun effort. J’ai des preuves méticuleuses et je sais que d’autres en ont », a-t-elle déclaré. Mme Svesson a déclaré : « Je pense qu’une enquête complète est nécessaire. Des personnes spécifiques… ont permis à cette culture d’exister.

Getty Images Le Ritz a déclaré qu’il « condamne fermement toute forme de comportement qui ne correspond pas aux valeurs de l’établissement ».

Anne-Claire Le Jeune, avocate qui a travaillé sur de nombreuses affaires d’abus sexuels, dont l’affaire Jeffrey Epstein, a déclaré que s’il y a beaucoup de femmes impliquées, le procureur « a le devoir moral d’ouvrir une enquête pour tenter de comprendre ». exactement comment ces abus pourraient se produire ». Mme Le Jeune a déclaré qu’une autre femme l’avait contactée directement ces derniers jours, alléguant des abus de la part d’Al Fayed. Les procureurs français ne sont pas tenus d’ouvrir une enquête, mais Mme Le Jeune et Mme Svensson espèrent que l’attention accrue des médias en France incitera d’autres femmes à se manifester. On ne sait pas si des plaintes contre Al Fayed ont été déposées auprès des autorités françaises de son vivant. « Je pense qu’il y a beaucoup de managers qui ne travaillent plus là-bas et qui seraient prêts à parler à la police de ce qui s’est passé », a déclaré Mme Svensson à la BBC.