Des victimes des inondations en colère jettent de la boue sur le roi d’Espagne (VIDÉOS) — RT World News

Des survivants des inondations en colère ont jeté de la boue et crié des insultes au roi Felipe VI et à la reine Letizia lorsque la famille royale espagnole s’est rendue dimanche dans la ville sinistrée de Valence.

Plus de 200 personnes ont été tuées par des inondations dévastatrices dans la région espagnole de Valence, à l’ouest, après des pluies torrentielles lundi soir.

La famille royale, accompagnée du Premier ministre Pedro Sanchez et du président régional Carlos Mazon, a visité la ville de Paiporta, l’une des zones les plus touchées par les catastrophes. Certains habitants ont jeté des œufs et de la boue sur les membres de la famille royale et les fonctionnaires, tandis que d’autres ont hué et scandé « meurtriers » « honte » et « sortir, » selon l’agence de presse espagnole EFE. Le personnel de sécurité a tenté de protéger les membres de la famille royale avec des parapluies, comme le montrent les vidéos de la scène. Les manifestants ont également jeté des pierres sur la voiture du Premier ministre.

Selon les médias espagnols, les habitants ont été indignés par le manque d’alerte précoce et la lenteur de la réponse des autorités à la tragédie. « Tout ce que nous voulions, c’était être prévenus et nous aurions été sauvés » » a crié un habitant, cité par Reuters.

Le roi Felipe face aux inondations de Valence Des habitants en colère ont hué et jeté de la boue et des œufs sur le roi Felipe et la reine Letizia d’Espagne alors qu’ils visitaient la région de Valence, où plus de 200 personnes sont mortes dans des inondations dévastatrices. pic.twitter.com/N5CCJ6EQd4 – Dernières nouvelles (@TheNewsTrending) 3 novembre 2024

« C’était connu et personne n’a rien fait pour l’éviter. » » un autre homme l’a dit au roi alors qu’il tentait de parler aux habitants.















Malgré l’accueil hostile, la famille royale a insisté pour briser le cordon policier et a tenté de parler aux habitants qui s’approchaient. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit la reine, avec des traces de boue sur le visage et les mains, serrant une femme dans ses bras et essayant de la consoler.

Après environ une demi-heure, les membres de la famille royale ont été escortés par la police. Le projet initial de visiter une autre ville touchée, Chiva, a été reporté.

Quelques heures après la visite, le roi a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il comprenait « la colère et la frustration » et a exhorté le public à donner aux victimes « l’espoir et la garantie que l’État dans sa totalité est présent ».