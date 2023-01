Des victimes belges décrivent l’attaque de la piste cyclable de New York lors du procès

NEW YORK (AP) – Deux femmes belges, une qui a perdu ses jambes et une autre dont la sœur est décédée, figuraient parmi plusieurs témoins qui ont témoigné mardi de manière dramatique et parfois émouvante lors du procès d’un homme accusé de terrorisme pour avoir tué huit personnes et gravement blessé un douzaine d’autres lors d’une attaque sur une piste cyclable de New York il y a cinq ans.

Les témoins, certains en larmes, ont consommé la majeure partie de la deuxième journée de présentation des preuves dans le procès de Sayfullo Saipov, 34 ans, qui pourrait encourir la peine de mort s’il est reconnu coupable.

Le jour d’Halloween en 2017, Saipov a conduit un camion de location chez des personnes faisant du vélo le long de la rivière Hudson sur un tronçon où les piétons peuvent prendre des photos parfaites de cartes postales de la Statue de la Liberté, d’Ellis Island et du World Trade Center.

Marion Van Reeth, de Belgique, a déclaré au jury qu’elle n’avait aucun souvenir d’avoir été heurtée par le camion alors qu’il zigzaguait sur le chemin.

Elle s’est réveillée dans un hôpital pour apprendre que ses jambes avaient été amputées et que ce qui restait de sa jambe droite était paralysé.

“Ce fut un choc terrible bien sûr”, a-t-elle déclaré. « Je n’arrivais pas à croire que c’était vrai. … Quand j’ai entendu que mes garçons et mon mari allaient bien, j’ai été soulagé qu’ils allaient bien.

Son mari, Aristide Melissas, a fait plusieurs bruits stridents et un fort bruit de claquement depuis la barre des témoins alors qu’il racontait le son de ce qu’il pensait être un accident de voiture derrière lui alors qu’il conduisait son vélo de location.

“Je n’ai jamais pensé que c’était un terroriste qui essayait de nous tuer”, a-t-il déclaré.

Melissas a déclaré qu’il avait été assommé et s’était réveillé pour trouver des gens qui lui parlaient alors qu’il cherchait des informations sur sa famille.

“J’ai commencé à trembler énormément. J’avais d’énormes maux de tête. … Je sentais que je me battais pour ma vie », a-t-il déclaré.

À un moment donné, a-t-il témoigné, il était dans une ambulance quand il y avait « des pleurs, tellement de pleurs ».

Et puis il plongea sa tête dans ses mains et pleura, levant la tête pour essuyer les larmes de ses yeux.

Il a dit qu’il avait finalement subi une opération au cerveau après avoir subi une fracture du crâne.

Plus tôt dans la journée, Friedel Decadt, également de Belgique, a déclaré qu’elle faisait du vélo avec sa mère et ses deux sœurs lorsque le camion de Saipov a heurté une sœur.

Elle a dit avoir « crié très fort » lorsqu’elle a trouvé le corps sans vie de sa sœur.

“Elle a juste regardé en l’air”, a déclaré Decadt.

Sa sœur, Justine Decadt, a témoigné que c’était “censé être un voyage amusant, un voyage entre filles”, jusqu’à ce que cela devienne mortel.

Lorsqu’un procureur lui a demandé si elle avait entendu quelque chose après que le camion ait fait ses dégâts, elle a essuyé des larmes de ses yeux et a pleuré doucement avant de dire: “J’ai entendu Friedel crier.”

Carolea Goldfarb, une avocate, a témoigné qu’elle était sur son vélo lorsqu’elle a vu le camion de Saipov heurter quatre cyclistes « qui sont montés en l’air » et s’écraser.

Elle a dit que le camion est venu à un pouce de la heurter. Par la suite, elle a dit avoir approché l’un des cyclistes qui a été frappé, un “vieux monsieur” qui lui a demandé d’appeler sa femme à l’étranger avec son téléphone.

Mais alors qu’elle essayait de le faire, quelqu’un lui a chuchoté : « Ne fais pas cet appel. Sa femme n’a pas survécu.

Le témoignage des victimes a eu lieu un jour après que l’avocat de Saipov, David Patton, a dit sans ambages aux jurés que son client était un tueur. Patton a déclaré que Saipov avait “assassiné huit personnes” parce qu’il croyait que c’était son obligation religieuse et qu’il s’attendait à mourir dans l’attaque. Au lieu de cela, un policier lui a tiré dessus et il a été arrêté et détenu dans une prison fédérale jusqu’à son procès.

Les questions posées aux témoins par les avocats de la défense au cours des deux premiers jours du procès semblaient viser à persuader le jury que condamner Saipov à la peine de mort – s’il est reconnu coupable – reviendrait à exaucer son souhait de mourir en martyr.

Un procureur a déclaré que le gouvernement pourrait clore son dossier la semaine prochaine.

