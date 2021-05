Des victimes américaines nommées d’après 45 personnes sont écrasées à mort lors d’un festival juif

QUATRE Américains ont été piétinés à mort dans la bousculade qui a fait au moins 45 fidèles juifs tous écrasés lors d’une célébration israélienne qui s’est transformée en «piège mortel».

Les décès confirmés décédés au pèlerinage annuel de Lag BaOmer à Mount Meron juste après minuit étaient Daniel «Donny» Morris, 19 ans, de Bergenfield, New Jersey, Shraga Gestetner, 33 ans, de Monsey, New York en passant par Montréal, Canada, Yosef Amram Tauber, 18 ans, de Monsey, et le rabbin Eliezer Tzvi Josef, 26 ans, de Kiryas Joel, New York.

Daniel « Donny » Morris, 19 ans, a été confirmé comme l’un des 45 morts vendredi Crédit: Twitter

Shraga Gestetner est resté dans les mémoires comme un érudit rabbinique hassidique accompli et un chantre talentueux Crédit: Twitter

Selon des témoignages et des clips vidéo circulant en ligne, la bousculade a commencé par un trop grand nombre de fidèles bloqués dans un passage en forme de tunnel avec des marches glissantes, ce qui a fait basculer les participants et s’étouffer les uns les autres.

« Nous sommes tous choqués et dévastés. Il n’y a pas de mots », ont déclaré le rabbin Yechiel Morris et l’oncle de Donny Morris à northjersey.com.

Morris s’était aventuré en Israël pour étudier après avoir terminé ses études à la Marsha Stern Talmudical Academy, à Manhattan, a déclaré le rabbin à la publication.

La Fédération juive du nord du New Jersey a également confirmé que Morris faisait partie des personnes tuées.

Des milliers de fidèles juifs ont entassé l’événement Lag B’Omer à Mount Meron, dans le nord

Des personnes en deuil assistent aux funérailles de Shmual Tzvi Klagsbald, décédé dans une bousculade lors de l’événement Lag Ba’Omer Crédit: EPA

Des hommes juifs pleurent lors des funérailles de Moshe Engerld, 14 ans, et de son frère Yehushua, 12 ans, décédé à Lag B’Omer Crédit: Reuters

Des personnes en deuil juives assistent aux funérailles d’une victime de la ruée des pèlerins juifs, au cimetière de Segula à Petah Crédit: AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu visite le mont Meron Crédit: Alamy

«C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle que Donny Morris, fils de Mirlana et Aryeh Morris de Bergenfield, a été l’une des victimes de cet événement tragique», lit-on dans un communiqué de la fédération.

«Nos plus sincères condoléances vont à la famille Morris. Que la mémoire de Donny ne soit que pour une bénédiction. «

Il a confirmé que le voyage de Donny en Israël devait compléter ce qu’ils appelaient «son année sabbatique» – un programme pour amener les jeunes en Israël et développer une identité juive.

Le rabbin Joseph a été décrit comme un père de quatre enfants, selon le Jewish Post.

Shraga Gestetner, de Monsey, New York en passant par Montréal, Canada, était un érudit rabbinique hassidique accompli et aussi un chantre talentueux qui se produirait lors de grands événements, selon le Times Herald Record.

Yosef Amram Tauber, 18 ans, également de Monsey, a été décrit par la publication comme un étudiant de yeshiva s’est rendu en Israël pour étudier, a confirmé la publication.

Et le rabbin Eliezer Tzvi Josef de Kiryas Joel, New York avait élevé quatre enfants avant d’être déclaré parmi les défunts sur le lieu saint.

Le festival de Lag B’Omer à Meron comptait bien plus de 100 000 personnes et était en cours de préparation comme la première cérémonie religieuse légale depuis que la pandémie de Covid-19 avait bloqué la planète.

Le désastre a frappé le festival surpeuplé juste après minuit.

Les participants ont glissé sur une étroite passerelle métallique au moment même où des milliers de personnes tentaient de se diriger vers la sortie – provoquant une «avalanche humaine» alors que les corps s’entassaient les uns sur les autres, blessant au moins 150, certains gravement.

«Nos corps ont été emportés par eux-mêmes. Des gens ont été jetés en l’air, d’autres ont été écrasés au sol», un survivant qui n’a donné que son prénom David dans une interview avec Ynet:

Un autre survivant du nom de Meir a déclaré à Ynet depuis son lit d’hôpital que le fait d’être coincé autour des piles de corps « avait l’air d’une éternité » et que « les morts étaient tout autour de nous ».

Le surpeuplement est blâmé comme la cause et aussi comme le frein aux efforts de sauvetage.

La fin terrifiante de la sainte célébration est considérée comme l’une des pires tragédies en temps de paix à avoir frappé Israël, égalant le nombre de morts causés par l’incendie de forêt du mont Carmel en 2010, où le pays a enterré 41 personnes.