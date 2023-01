Des vétérans traversent un tribunal spécial de New York connu seulement de quelques-uns

Mais même à une époque où les anciens combattants ont vraiment besoin de soutien, le coût et l’efficacité de tels tribunaux sont difficiles à déterminer. Le tribunal de Manhattan est confronté à des défis similaires à ceux des quelque 600 tribunaux pour anciens combattants du pays : les affaires sont généralement peu nombreuses, l’entrée peut prendre des mois et les données sur le nombre d’anciens combattants sont facilement identifiés et référés à ces programmes et combien réussissent à rester employés et à sortir. d’ennuis est malheureusement incomplète, selon un rapport du mois d’août du Council on Criminal Justice.

Les anciens combattants qui ont servi après les attentats du 11 septembre 2001 peuvent être particulièrement vulnérables à la délinquance, car ils sont deux fois plus susceptibles d’avoir vu des combats et présentent des taux plus élevés de trouble de stress post-traumatique. Mais on ne sait pas combien des quelque 19 millions d’anciens combattants aux États-Unis sont entrés dans le système de justice pénale, selon le rapport. Et les données sur les plus jeunes vétérans sont insuffisantes.

Les responsables de la ville de New York ont ​​cité des preuves anecdotiques que les tribunaux fonctionnent et ont encouragé l’expansion de leur programmation. Mais évaluer leur impact dans les cinq arrondissements est difficile, a déclaré Bianca Vitale, analyste principale des politiques au Département des services aux anciens combattants de la ville.

Mme Vitale a pris la parole lors d’une audience le 13 décembre au cours de laquelle les membres du conseil municipal ont discuté de la manière de soutenir les tribunaux gérés par l’État. C’était la première réunion de ce genre en sept ans. Elle a dit “un énorme problème ici est qu’il n’y a pas beaucoup de rapports publics” pour évaluer les tribunaux, et “à moins d’avoir une évaluation des programmes, nous ne pouvons pas identifier les besoins”.