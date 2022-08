Des vétérans partent à l’aventure à Whistler pour sensibiliser à la douleur chronique

Un groupe de 12 anciens combattants s’est rendu en hélicoptère sur une montagne près de Whistler samedi 27 août pour une randonnée de sept kilomètres destinée à sensibiliser le public à la douleur chronique.

Selon le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les anciens combattants canadiens, les anciens combattants souffrent de douleur chronique deux fois plus que la population civile.

Cela conduit souvent à d’autres problèmes de santé mentale et de dépendance, a déclaré le vétéran et entraîneur en leadership Bruno Guevrement à Black Press Media.

“Chacun gère la douleur différemment, mais pour pouvoir gérer la douleur chronique au quotidien, il faut quelqu’un d’extrêmement résilient”, a-t-il déclaré.

Guevrement a servi 15 ans dans l’armée et souffre depuis d’une fracture du dos et d’un trouble de stress post-traumatique. Pour lui, des aventures comme celle-ci l’ont aidé dans son parcours de guérison.

« Cette envie d’aventure est le catalyseur. Si nous pouvons motiver les gars, ils commencent à s’entraîner et ils disent “Oh mon dieu, je me sens mieux, je mange mieux, je perds du poids.”

Il a déclaré que les anciens combattants sont plus susceptibles de souffrir de douleur chronique en raison de l’identité qu’ils portent souvent : un état d’esprit « la mission d’abord, l’auto-dernier ». L’intégration de ce travail d’équipe et de cette motivation dans le traitement est essentielle pour aider à soulager la douleur, a déclaré Guevrement.

“Si vous vous êtes inscrit, si vous mettez votre nom sur la ligne pointillée, vous êtes quelqu’un qui cherche quelque chose de plus, quelque chose de plus grand que vous, c’est ce que nous essayons de recréer”, a-t-il déclaré.

Les anciens combattants sont venus du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique pour participer à la randonnée.

Lindsay Rite est la directrice de la santé intégrative à la clinique CHANGEpain et a aidé à organiser l’événement. Elle espère que cela deviendra un événement annuel pour les anciens combattants et, surtout, aidera ceux qui souffrent.

“Il s’agit vraiment de soutenir les anciens combattants qui souffrent en ce moment et de leur fournir un service, étant donné qu’ils ont servi pour nous”, a déclaré Rite.

Elle a souligné l’importance d’une approche multidisciplinaire de la gestion de la douleur et a déclaré que des événements comme ceux-ci sont cruciaux pour le processus de guérison.

«Nous adoptons vraiment une approche innovante et unique pour aider les gens sur le plan personnel, mais pouvoir le faire de cette manière à travers la nature, et à travers cet objectif, c’est un moyen vraiment unique et curatif. Ça a été assez spécial.

