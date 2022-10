Des vétérans jumeaux identiques se sont rendus à DC à bord du vol d’honneur du 4 octobre – Shaw Local

Doug (à gauche) et Larry “Mick” Hartley examinent des notes de service pendant la guerre du Vietnam. Les jumeaux identiques ont servi dans l’armée pendant la guerre du Vietnam. Bien qu’ils n’aient pas été affectés au combat – ils étaient des spécialistes qui réparaient des hélicoptères – leur base a été bombardée et ils pourraient avoir été nommés sur le mémorial des vétérans du Vietnam, qu’ils visiteront mardi lors d’un vol d’honneur. On pense qu’ils sont les premiers jumeaux à participer à bord d’un vol depuis les Quad Cities. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)