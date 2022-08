Des vétérans canadiens en France pour souligner le 80e anniversaire du désastreux Raid de Dieppe

Les drapeaux canadiens côtoient ceux des Français et des Britanniques dans les rues de Dieppe, en France, chaque mois d’août, alors que la ville marque l’anniversaire d’une journée importante et désastreuse de la Seconde Guerre mondiale.

Il y a 80 ans aujourd’hui, plus de 5 000 soldats canadiens ont été envoyés sur les plages pour tenter de percer la ville occupée par la mer.

Parmi eux se trouvait Gordon Fennell, 20 ans, membre du régiment des chars de Calgary, qui est revenu cette semaine pour commémorer la bataille au cours de laquelle plus de 900 Canadiens sont morts.

Fennell est l’un des rares survivants de l’opération Jubilee, l’un des événements les plus connus et les plus meurtriers de toute la guerre pour le Canada.

Le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, a remis une médaille à Fennell lors d’une cérémonie de commémoration dans la ville aujourd’hui.

Sur plus d’un million de Canadiens qui ont servi pendant la guerre, on estime qu’environ 20 000 sont encore en vie aujourd’hui, et leur âge moyen est de 95 ans.

L’historien Mike Bechthold dit qu’il est plus important que jamais d’entendre leurs histoires et d’honorer leurs sacrifices.

Le premier ministre Justin Trudeau affirme que le raid de Dieppe a été l’un des jours les plus difficiles et les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale pour le Canada.

Il dit que l’objectif des soldats canadiens, ainsi que de leurs alliés britanniques et américains, était de tester les défenses de l’ennemi, d’endommager ses installations portuaires et de recueillir d’importants renseignements pour aider à vaincre l’Allemagne nazie.

“Malheureusement, les soldats canadiens qui ont débarqué ont été accueillis par des tirs ennemis soutenus, et seuls quelques petits groupes de Canadiens ont réussi à atteindre les rues de Dieppe”, a déclaré Trudeau dans un communiqué.

Dans les airs, l’Aviation royale canadienne et la Royal Air Force britannique ont poursuivi l’offensive, mais après neuf heures de combats intenses, elles ont été forcées de battre en retraite et de retourner en Grande-Bretagne, dit-il.

Il dit qu’en plus des blessés ou des tués, quelque 1 946 ont été faits prisonniers de guerre et la plupart sont restés captifs jusqu’à la fin de la guerre.

Malgré ce revers dévastateur, les soldats canadiens et alliés ont fait preuve d’un héroïsme, d’une résilience et d’un courage exceptionnels et le raid a contribué à mener les Alliés à la victoire sur l’Allemagne nazie, dit-il.

« En ce jour, nous rendons hommage aux milliers de Canadiens qui ont fait le sacrifice ultime à Dieppe », a déclaré Trudeau.

“Ne l’oublions pas.”

