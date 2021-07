Les ANCIENS COMBATTANTS ont critiqué le Premier ministre hier pour s’être appuyé sur « l’espoir » de sauver l’Afghanistan alors que le pays se dirige vers la guerre civile et que les dernières troupes étrangères se retirent.

Il a dit qu’il espérait que les militants déchaînés concluraient un accord avec le gouvernement afghan pour protéger les gains fragiles pour lesquels les soldats britanniques se sont battus et sont morts.

Et il a dit qu’il espérait que le sang et le trésor – 454 soldats et 37 milliards de livres sterling – n’auraient pas été dépensés en vain.

Le président Biden a ordonné un retrait américain sans un accord de paix approprié et les commandants britanniques et de l’OTAN ont déclaré qu’ils n’avaient d’autre choix que de faire de même.

Interrogé sur l’avenir du pays, Boris Johnson a dit « espérer » à trois reprises.

Il a déclaré aux députés : « Ce que nous devons espérer, c’est que le sang et les trésors dépensés par ce pays pendant des décennies pour protéger le peuple afghan n’ont pas été vains. »

Il a ajouté : « Nous devons espérer que les parties à Kaboul pourront se réunir pour parvenir à un accord.

« D’une manière ou d’une autre, il faut plutôt espérer que l’accommodement soit finalement trouvé avec les talibans. »

Le vétéran de l’armée Tobias Ellwood, président du comité de la défense, a déclaré : « L’espoir n’est pas une stratégie.

« Nous abandonnons le pays à l’organisation très insurgée que nous avons battue en premier lieu. »

La Grande-Bretagne a perdu 454 soldats et dépensé 37 milliards de livres sterling pour essayer de reconstruire le pays après avoir aidé les États-Unis à renverser les talibans en octobre 2001.

Des milliers d’autres ont perdu des membres ou ont subi des blessures qui ont changé leur vie dans le cadre d’une mission visant à installer la démocratie et à améliorer les droits des femmes.

« Nous ne pouvons pas dire que l’Afghanistan est plus sûr aujourd’hui qu’il ne l’était après le 11 septembre, car le pays pourrait facilement abriter des organisations terroristes comme Daech et Al-Qaïda à l’avenir », a ajouté Ellwood.

« Il y aura beaucoup de familles de militaires et d’anciens combattants qui se demanderont à quoi servait tout cela. »

Les insurgés talibans se sont emparés de plus de 130 centres de district lors d’un assaut brutal de trois semaines alors que les forces afghanes s’effondrent sans le soutien occidental.

Des centaines de soldats afghans ont traversé une frontière vers le Tadjikistan voisin tandis que d’autres ont rendu leurs armes après avoir manqué de munitions.

Le héros du prince Harry, Ben McBean, qui a perdu un bras et une jambe dans une explosion de talibans, a déclaré : « Si la mise au rebut n’a pas fonctionné, je ne pense pas que l’espoir fonctionnera.

« J’ai gagné toutes les guerres dans lesquelles j’ai été impliqué et tout le monde aussi. Nous avons fait le meilleur travail possible avec ce que nous avions.

«Mais la guerre dans son ensemble, c’était différent. Tout le monde connaît le score.

Se fier à l’espoir, c’est un faux espoir.

Les insurgés talibans se sont emparés d’un quart du pays alors que les troupes afghanes s’effondraient sans le soutien occidental et que les chefs de guerre menaçaient de mobiliser leurs forces le long des anciennes lignes de la guerre civile.

Vendredi, des pillards ont saccagé la base aérienne de Bagram – la plus grande base étrangère d’Afghanistan – après que les troupes américaines se soient faufilées dans la nuit sans en informer son nouveau commandant afghan.

En avril, le président américain Joe Biden a annoncé que les 2 500 soldats américains restants partiraient d’ici le 11 septembre – le 20e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre contre l’Amérique.

D’autres alliés de l’OTAN ont ensuite confirmé qu’ils emboîteraient le pas, y compris le Royaume-Uni – qui a commencé en mai à retirer ses 750 entraîneurs militaires restants.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace avait précédemment déclaré que la Grande-Bretagne avait été mise dans une « position très difficile » pour poursuivre la mission une fois que les États-Unis ont annoncé leur décision de partir.