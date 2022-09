Des vêtements fous pour une cause au prochain tournoi de golf de Kelowna

Sortez votre tenue la plus farfelue et préparez-vous à frapper les liens.

Dans un sport souvent associé aux chemises rentrées et aux pantalons plissés, le Rotary Club de Kelowna Ogopogo vous propose à nouveau le tournoi de golf Fancy Pants le 8 septembre.

“Vous pouvez sortir n’importe quel jour et essayer d’avoir une partie de golf compétitive”, a déclaré le président du club Rotary d’Ogopogo, Cal Nesdoly. “Seul le tournoi Fancy Pants peut vous faire découvrir un parcours de golf plein de tenues, d’événements et de jeux scandaleux à chaque trou, et tout le monde est là pour soutenir une grande cause.”

Le Child Advocacy Centre (CAC) recevra tous les fonds recueillis lors du tournoi de cette année, qui se déroule depuis 2019. Le Centre offre des soins compatissants aux enfants et aux familles qui ont été victimes de violence et de négligence.

“Le CAC est une organisation incroyable, et notre club est passionné par la collecte de fonds et la sensibilisation à l’appui de leur travail”, a déclaré Nesdoly. “Ce qu’ils font au CAC est aussi difficile que vous pouvez l’imaginer, et pour qu’ils puissent aider tous les enfants qui en ont besoin, toute notre communauté doit se rallier à eux pour les soutenir.”

À ce jour, le tournoi Fancy Pants a permis d’amasser près de 40 000 $ pour le centre.

Les golfeurs auront également la chance de gagner 10 000 $ pour un trou d’un coup.

Les billets peuvent être trouvés sur Eventbrite sous « Tournoi de golf Fancy Pants », avec l’hébergement du Sunset Ranch Golf and Country Club.

