Des vers parasites infectent 6 personnes après que de la viande d’ours ait été servie lors d’une réunion de famille

Six membres de la famille ont attrapé une infection parasitaire rare après avoir partagé un repas comprenant de la viande d’ours noir, qui était initialement servie saignante après avoir été conservée congelée pendant plus d’un mois.

Deux des personnes ont déclaré ne manger que des légumes au repas, il est donc probable que la viande infectée ait contaminé ces côtés à un moment donné.

L’infection par le ver, appelée trichinellose est rarement signalé aux États-Unis, selon un nouveau rapport de l’affaire publié jeudi 23 mai par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Entre 2016 et 2022, seuls 35 cas probables et confirmés de la maladie ont été enregistrés. « Ours la viande était la source d’infection suspectée ou confirmée dans la majorité de ces foyers », note le rapport.

La trichinellose survient lorsque des personnes consomment par inadvertance des larves d’ascaris dans le Trichinelle genre. Le ver infecte généralement les ours, les sangliers, les chats sauvages, les renards, les loups, les phoques et les morses. Les gens sont généralement infectés après avoir consommé de la viande crue ou insuffisamment cuite provenant d’animaux infectés.

Historiquement, aux États-Unis, les Américains contractaient parfois l’infection à partir de produits commerciaux à base de porc crus ou insuffisamment cuits, mais les réglementations et directives de cuisson modernes ont réduit ce risque.

Le cas nouvellement signalé a eu lieu en 2022, lorsqu’un homme de 29 ans du Minnesota a été hospitalisé pour de la fièvre, de graves douleurs musculaires et un gonflement autour des yeux. Il a également été découvert qu’il possédait un nombre élevé de cellules immunitaires appelées éosinophilie, signe d’infection.

En l’espace d’environ un demi-mois, l’homme a consulté un médecin à quatre reprises pour ses symptômes et a été hospitalisé à deux reprises. Lors de la deuxième hospitalisation, il a déclaré avoir consommé de la viande d’ours et l’équipe médicale lui a administré des médicaments contre les vers parasites, au cas où. Ils ont confirmé plus tard qu’il était porteur d’anticorps contre Trichinelle vers, et une enquête a été lancée pour vérifier d’autres cas.

Environ une semaine avant de tomber malade, l’homme du Minnesota avait rencontré neuf membres de sa famille dans le Dakota du Sud. Ils avaient partagé un repas comprenant des brochettes à base d’ours noir (Ursus d’Amérique), de la viande qui a été récoltée à l’origine au Canada par l’un des membres de la famille présents. Il avait été congelé pendant 45 jours avant d’être décongelé, cuit et servi avec des légumes.

« La pourvoirie de chasse avait recommandé de congeler la viande pour tuer les parasites », note le rapport du CDC. Mais quelques Trichinelle les espèces peuvent survivre au gel. (Ceci comprend Trichinelle nativequi s’est avérée être l’espèce probablement impliquée dans cette affaire.)

« La viande a d’abord été servie saignante par inadvertance, apparemment parce qu’elle était de couleur foncée et qu’il était difficile pour les membres de la famille de déterminer visuellement le niveau de cuisson », note le rapport. Certains membres de la famille ont remarqué que la viande n’était pas assez cuite en la mangeant, et elle a ensuite été cuite un peu plus avant d’être servie à nouveau.

Les membres de la famille concernés sont originaires de l’Arizona, du Minnesota et du Dakota du Sud, et les responsables locaux de la santé publique ont pu contacter et interroger huit des participants au dîner. Le neuvième serait en bonne santé.

Six des huit personnes avaient développé des symptômes compatibles avec la trichinellose. La présence d’anticorps contre le parasite a été confirmée chez deux personnes, tandis que les quatre autres cas sont considérés comme « probables ». Les tests d’anticorps peuvent être délicats pour cette maladie, car ils ne sont pas très sensibles au début de l’évolution de la maladie. Les six personnes malades se sont rétablies, dont trois après avoir été soignées à l’hôpital.

Des échantillons de viande d’ours congelée supplémentaire provenant du congélateur du membre de la famille ont été envoyés au CDC pour analyse, et les scientifiques ont trouvé du mouvement Trichinelle larves dans la chair – plus précisément, les vers étaient T. native. La viande analysée avait été congelée pendant 110 jours dans un congélateur domestique.

« Il a été conseillé au membre de la famille qui a capturé l’ours et fourni des échantillons de viande pour les analyses de jeter toute viande restante », indique le rapport.

La trichinellose peut provoquer toute une série de symptômes, notamment des nausées, de la diarrhée, de la fatigue, des douleurs abdominales, des maux de tête et des frissons. Au fur et à mesure que l’infection progresse, les vers peuvent migrer depuis les intestins dans les muscles squelettiques, les muscles cardiaques et le système nerveux, y compris le cerveau. Les infections graves peuvent entraîner des problèmes cardiaques et des difficultés à coordonner les mouvements et la respiration, entraînant parfois la mort.

Pour les personnes qui cuisinent de la viande de gibier sauvage, chauffer la viande à une température interne d’au moins 165 degrés Fahrenheit (74 degrés Celsius) tuera tout Trichinelle parasites. Les autorités recommandent de confirmer cette température avec un thermomètre à viande, car « la couleur de la viande n’est pas un bon indicateur de l’adéquation de la cuisson ».

Cet article est uniquement à titre informatif et ne vise pas à offrir des conseils médicaux.