Des vérifications fréquentes des médias sociaux peuvent affecter les jeunes cerveaux

Les participants qui, à l’âge de 12 ans, consultaient les réseaux sociaux plus de 15 fois par jour ont montré “des différences dans la façon dont leur cerveau se développe au cours des trois années suivantes”, a déclaré Telzer. “Et c’est dans des régions spécifiques du cerveau qui détectent la saillance de l’environnement, répondant à ces récompenses sociales.” La saillance fait référence aux éléments vers lesquels les gens sont le plus attirés et sur lesquels ils concentreront leur attention.

Telzer a déclaré que cela suggère que les adolescents qui grandissent en vérifiant constamment leurs médias sociaux deviennent hypersensibles aux commentaires des pairs.

“Leurs cerveaux réagissent de plus en plus au cours de ces années à ce retour de récompense sociale qu’ils anticipent”, a déclaré Telzer.

Ce qui n’est pas clair, c’est ce que cela signifie pour leur avenir.

Cela pourrait potentiellement amener le cerveau à devenir de plus en plus sensible aux réactions sociales et cela pourrait continuer à l’âge adulte, a déclaré Telzer.

Mais les chercheurs n’ont pas essayé de voir s’ils pouvaient changer cette trajectoire.

Bien que les changements cérébraux puissent favoriser des comportements compulsifs ou addictifs sur les réseaux sociaux, ils peuvent également refléter une adaptation qui aide les adolescents à naviguer dans leur monde de plus en plus numérique.