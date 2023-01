Des vérificateurs de billets de chemin de fer agressent impitoyablement un passager dans un train au Bihar, la vidéo devient virale

La plupart des gens trouvent que voyager en train est une expérience passionnante car ils peuvent admirer le paysage paisible et changeant. Cependant, tous les trajets en train ne sont pas paisibles. Lorsque les passagers se battent pour les sièges, certains trajets peuvent simplement se transformer en un désordre bruyant. Tout comme ce train d’une vidéo désormais virale où trois hommes, dont les contrôleurs de billets, se tirent sans pitié et se battent dans un train bondé.

Une bagarre agressive entre deux contrôleurs de billets de train et un passager d’un train a éclaté plus tôt cette semaine à Muzaffarpur dans le Bihar, a rapporté NDTV. Le passager qui a enregistré la vidéo montre qu’un différend entre l’un des contrôleurs de billets et le passager a dégénéré en une altercation physique. Avant de se tourner vers le passager au début de la vidéo, on peut voir le contrôleur de billets retirer agressivement son sac et sa carte d’identité. Lorsque le contrôleur des billets tente de tirer le passager du siège supérieur en se tenant à sa jambe, le passager en représailles tente de riposter en donnant un coup de pied à l’officiel.

Le collecteur de billets est ensuite rejoint par un collègue, et ensemble, ils traînent l’homme au sol et le frappent sévèrement au point de le frapper avec leurs bottes au visage. Les autres passagers interviennent pour arrêter l’agression, et on peut les entendre réprimander les contrôleurs de billets pour avoir frappé la victime.

Selon le rapport, l’incident s’est produit dans un train de Mumbai à Jainagar, à la gare de Dholi, dans la nuit du 2 janvier. La bagarre a éclaté parce que l’individu voyageait sans billet. Les deux collecteurs de billets ont été suspendus immédiatement, selon un porte-parole des chemins de fer indiens.

Les combats dans les trains, cependant, ne sont pas une nouveauté en Inde où les transports publics sont généralement surpeuplés et bondés dans des villes comme Mumbai et Delhi. En octobre de l’année dernière, une vidéo de trois femmes passagères dans un train local de Mumbai se disputant brutalement des décors.

Dans le clip, on pouvait voir les femmes se gifler et se tirer les cheveux sans pitié. Alors que d’autres passagers essayaient de calmer les dames, elles n’étaient tout simplement pas d’humeur à abandonner.

