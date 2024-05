Des vents violents renversent la scène d’un rassemblement mexicain, tuant 4 personnes

SAN PEDRO GARZA GARCIA, Mexique (AP) — Une forte rafale de vent a renversé la scène lors d’un rassemblement électoral mercredi soir dans le nord du pays. mexicain dans l’État de Nuevo Leon, tuant au moins neuf personnes, dont un enfant, et en blessant 63 autres, a déclaré le gouverneur de l’État.

L’effondrement s’est produit lors d’un événement auquel assistait le candidat présidentiel Jorge Álvarez Máynez, qui avait couru pour s’échapper. Des vidéos de l’effondrement sur les réseaux sociaux montraient des gens criant, s’enfuyant et sortant de dessous des poteaux métalliques.

Les victimes « ne seront pas seules dans cette tragédie », a déclaré Máynez aux journalistes mercredi soir, ajoutant qu’il avait suspendu les événements de campagne à venir.

Par la suite, des soldats, des policiers et d’autres responsables ont parcouru le parc où l’événement a eu lieu tandis que de nombreuses personnes à proximité étaient stupéfaites et hantées par la tragédie.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il « envoyait un câlin aux membres de la famille, aux amis des victimes et à leurs partisans politiques ». Les condoléances ont afflué de tout le Mexique, y compris de la part d’autres candidats à la présidentielle.

Dans un message vidéo, le gouverneur de Nuevo Leon, Samuel Garcia, un membre dirigeant du parti Mouvement citoyen de Máynez, a demandé aux habitants de s’abriter dans leurs maisons pendant les deux prochaines heures. Il a fait état d’au moins cinq morts et de dizaines de blessés.

Máynez a écrit sur ses réseaux sociaux qu’il s’était rendu à l’hôpital après l’accident survenu dans la banlieue riche de San Pedro Garza Garcia, près de la ville de Monterrey. Il a dit qu’il était en bon état.

« La seule chose importante à ce stade est de prendre soin des victimes de l’accident », a-t-il écrit.

Miguel Treviño, le maire de San Pedro Garza Garcia, a écrit sur ses comptes sur les réseaux sociaux : « Mes prières vont aux victimes. »

Des événements de campagne ont lieu cette semaine et la semaine prochaine en prévision du Élections présidentielles, étatiques et municipales du 2 juin.

Des vidéos de l’accident montraient Máynez agitant son bras tandis que la foule scandait son nom. Mais ensuite, il leva les yeux et vit un écran géant et une structure métallique tomber vers lui. Il a couru rapidement vers le fond de la scène pour éviter la structure qui tombait, qui semblait être constituée de pièces de cadre relativement légères ainsi que de ce qui semblait être un écran avec le logo du parti et des lumières de style théâtre.

Máynez est arrivé troisième dans les sondages pour la course à la présidentielle, derrière les deux la favorite Claudia Sheinbaum du parti Morena au pouvoir et du candidat de la coalition d’opposition Xóchitl Gálvez. Tous deux ont envoyé leurs condoléances.

« Mes condoléances et prières aux familles des morts, et mes vœux de prompt rétablissement à tous les blessés », a écrit Gálvez dans un message sur les réseaux sociaux.

La campagne a jusqu’à présent été minée par le meurtres d’environ deux douzaines de candidats pour les bureaux locaux. Mais il n’a pas été entaché d’accidents de campagne.