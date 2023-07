Des vents violents endommagent les toits de Minooka, Frankfort – Shaw Local

Des tempêtes avec des vents violents qui ont soufflé dans la région tard vendredi soir ont endommagé les toits d’une église à Minooka et d’une caserne de pompiers à Francfort.

Mais il n’y avait aucun rapport confirmé d’une tornade samedi matin, a déclaré le météorologue Zachary Yack de la station du Service météorologique national à Romeoville.

Des enquêtes étaient en cours à Minooka, Momence et Peotone samedi pour déterminer si des vents violents dans ces régions se sont transformés en tornades, a déclaré Yack.

« Nous savons qu’il y a eu plusieurs rapports de vents assez violents dans la région », a déclaré Yack.

Une rafale de vent de 81 mph a été signalée à Minooka, où le toit d’une église a été endommagé, et il y a eu « plusieurs rapports de dommages aux arbres » à Channahon, a-t-il déclaré.

L’agence de gestion des urgences du comté de Will recueillait des rapports de dommages samedi matin.

L’impact le plus important a peut-être été à la caserne de pompiers n ° 3 de Frankfort, où la section centrale d’un toit en acier a été arrachée, a déclaré la directrice de Will County EMA, Allison Anderson.

« C’est le seul que nous connaissions avec des dégâts majeurs », a déclaré Anderson à 9h30.

Il y a également eu des cas de lignes électriques à travers le comté et des pannes de courant dues à la tempête.

ComEd a rapporté que 124 000 clients ont perdu de l’électricité dans la tempête. Samedi matin, les équipes ont continué à travailler sur des pannes dans des zones dispersées des comtés de Will et Grundy.

À 17 heures, environ 7 800 clients restaient sans électricité. Parmi ceux-ci, 506 se trouvaient dans le comté de Will.

La zone sud du territoire ComEd, y compris Joliet et d’autres sections du comté de Will, a été parmi les plus durement touchées par la perte de puissance due à la tempête.

