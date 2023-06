Des vents violents, d’éventuelles tornades infligent des dégâts alors que les tempêtes traversent le sud des États-Unis

ALBANY, Géorgie (AP) – Des vents destructeurs et d’éventuelles tornades ont renversé des arbres, endommagé des bâtiments et soufflé des voitures sur une autoroute mercredi alors que de puissantes tempêtes traversaient le sud du Texas à la Géorgie.

Le National Weather Service a émis de nombreux avertissements de tornade, principalement dans le sud-est de l’Alabama et le sud-ouest de la Géorgie, et a averti que des rafales de vents de force ouragan dépassant 90 mph (145 km/h) étaient possibles dans certaines parties du nord-est de la Louisiane et du centre du Mississippi. Certaines zones ont également été bombardées de grosse grêle.

Des témoins ont posté une vidéo de tornades frappant Abbeville et Eufala en Alabama.

En Géorgie, les autorités du comté de Troup ont déclaré à WSB-TV qu’une personne avait été frappée par la foudre mercredi après-midi. Il n’y avait pas de mot immédiat sur l’état de cette personne.

Des dizaines de milliers de personnes à travers l’Alabama et la Géorgie étaient sans électricité mercredi soir au milieu des tempêtes, selon chacun des fournisseurs d’électricité de l’État. À un moment donné, les pannes touchaient près de 50 000 personnes rien qu’en Alabama.

Les prévisionnistes ont déclaré que de graves menaces de tempête pourraient persister jusqu’à jeudi, avec le plus grand risque dans le sud de l’Alabama et la Géorgie dans le Florida Panhandle ainsi que dans l’Oklahoma et certaines parties du nord du Texas et du sud du Kansas.

Felecia Bowser, météorologue responsable du National Weather Service à Tallahassee, en Floride, a qualifié le système de tempêtes intérieures de grande envergure de sans précédent pour cette période de l’année.

« En juin, nous nous préparons généralement davantage pour le climat tropical », a déclaré Bowser. « Ce type de précipitations généralisées et agressives que nous voyons aujourd’hui se produit généralement davantage au printemps. »

Deux personnes se sont échappées indemnes d’une maison qui a été détruite mercredi alors que des tempêtes ont secoué le sud-ouest de la Géorgie, a déclaré le shérif du comté de Calhoun, Josh Hilton. Il a déclaré à WALB-TV que la maison de Quail County Plantation, près de la limite du comté avec le comté voisin d’Early, avait été démolie.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait un grand nuage en entonnoir tourbillonnant à l’horizon près de la ville rurale de Blakely, et des responsables des communautés voisines ont signalé des arbres abattus et des lignes électriques cassées. Connie Hobbs, présidente élue de la commission du comté voisin de Baker, a déclaré que des grêlons pouvant atteindre la taille d’une balle de golf avaient plu dans sa cour.

Des avertissements de tornade ont été émis pour la plus grande ville du sud-ouest de la Géorgie, Albany, et le comté de Dougherty environnant mercredi après-midi. La porte-parole du gouvernement du comté, Wendy Howell, a déclaré qu’aucun dommage ou blessure important n’avait été signalé.

« La grande préoccupation, ce sont les inondations », a déclaré Howell alors que la pluie martelait les fenêtres mercredi soir. « Nous sommes une région tellement plate et il y a déjà de l’eau stagnante » sur et le long des routes.

En Alabama, le département de police d’Eufaula a déclaré que des dommages confirmés par une tornade avaient été signalés dans la ville près de la frontière de l’État de Géorgie. Le maire d’Eufaula, Jack Tibbs, a déclaré à WSFA-TV qu’aucun blessé n’avait été immédiatement signalé, mais la tempête a effondré un mur d’un bâtiment et abattu 30 ou 40 arbres.

Les médias locaux ont montré une vidéo soumise par les téléspectateurs d’une tornade grondant dans le comté voisin de Henry, en Alabama, et des dommages au toit dans la région.

Le shérif Larry Rowe du comté de Cass, dans l’est du Texas, a déclaré à KYTX-TV que certains véhicules avaient été soufflés d’une autoroute mercredi après-midi alors que le comté était sous le coup d’un avertissement de tornade. Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

The Associated Press