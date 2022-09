Des vents violents défient les équipes de feux de forêt d’Okangan – Kelowna Capital News

Le BC Wildfire Service (BCWS) affirme que des vents anormalement forts dans certaines parties de l’Okanagan ont contribué à la croissance rapide des incendies de forêt.

Les vents se sont levés la nuit dernière (6 septembre) et devraient se poursuivre aujourd’hui. BCWS n’a pas précisé quels incendies auraient pu se développer, mais a noté que des vents violents peuvent contribuer à un comportement extrême des incendies et créer des conditions pour les équipages.

Plusieurs incendies dans l’Okanagan sont détenus ou sous contrôle. Le feu de forêt de Blue Mountain sur la bande indienne de Penticton se déroule sur 54 hectares après avoir été signalé pour la première fois vendredi. L’incendie de Keremeos Creek, au sud-ouest de Penticton, se déroule sur 7 000 hectares. L’incendie de Skaha Creek au sud de Penticton est également en cours.

L’incendie du mont Richter, près de la frontière américaine à l’ouest d’Osoyoos, est estimé à 79 hectares mais est sous contrôle. Un petit feu de forêt qui brûle dans le parc Okanagan Mountain (près de Good Knoll) est sous contrôle, et un autre petit feu de forêt près de Lumby (Spider Creek) est également sous contrôle.

Environnement Canada a publié des déclarations spéciales sur la qualité de l’air s’étendant de Salmon Arm à Osoyoos en raison de la fumée des incendies de forêt, y compris ceux qui brûlent dans l’État de Washington et l’Idaho aux États-Unis.

Les températures pour l’Okanagan et le Shuswap oscilleront entre 26 °C et 28 °C au cours des prochains jours.

