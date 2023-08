Des vents violents attisent des dizaines d’incendies de forêt à travers la Grèce, faisant au moins 1 mort et 2 blessés

ATHÈNES, Grèce (AP) – Des vents violents ont attisé les flammes des incendies de forêt à travers la Grèce lundi, y compris plus de quatre douzaines de nouveaux incendies qui ont éclaté après minuit dans un temps chaud, sec et venteux qui a aspiré l’humidité de la végétation. Un incendie de près d’une semaine imputé à un incendie criminel a fait rage dans les îles Canaries en Espagne.

Des responsables grecs ont déclaré que le corps d’un homme avait été retrouvé dans une zone de la région centrale de Béotie sous ordre d’évacuation, et les médias locaux ont rapporté qu’il était apparemment mort par inhalation de fumée alors qu’il tentait de sauver son mouton.

La télévision publique ERT a rapporté lundi soir qu’un autre homme avait été retrouvé mort dans une forêt incendiée dans la région nord-est d’Evros, et les autorités ont déclaré que deux pompiers avaient été hospitalisés pour des blessures subies lors d’un incendie dans la région nord de Kavala.

Les responsables de l’Union européenne ont imputé au changement climatique la fréquence et l’intensité croissantes des incendies de forêt en Europe, notant que 2022 était la deuxième pire année pour les dommages causés par les incendies de forêt après 2017.

Des ordres d’évacuation ont été émis pour les villages des régions septentrionales de la Grèce d’Alexandroupolis, Komotini, Kavala et Orestiada, la région centrale de Viotia et l’île d’Evia. Les services d’incendie de tout le pays ont été mis en alerte générale.

Les garde-côtes ont déclaré que 20 personnes avaient été évacuées par des bateaux privés d’un incendie sur l’île de Kythnos, et que des patrouilleurs et des navires privés étaient en attente d’éventuelles évacuations des zones d’incendie à Viotia et Evia.

« Les dernières 48 heures, malheureusement comme les 48 prochaines heures, s’avèrent exceptionnellement critiques en raison des vents violents et des températures élevées qui créent de vastes fronts de feu », a déclaré Vasilis Kikilias, ministre grec chargé de la crise climatique et de la protection civile.

Depuis minuit, a-t-il précisé, 53 incendies supplémentaires se sont déclarés en Grèce, dont 14 dans la seule région frontalière d’Evros. Le gouvernement a tenu une réunion d’urgence des chefs des pompiers, de la police, des garde-côtes, des forces armées et des services de renseignement.

Les autorités ont interdit l’accès du public aux montagnes et aux forêts dans plusieurs régions jusqu’à mercredi matin au moins et ont ordonné des patrouilles militaires.

Le plus grand incendie de forêt actif a ravagé la forêt et les terres agricoles pendant une troisième journée près de la ville d’Alexandroupolis, dans le nord-est du pays, où 13 villages ont été évacués et plusieurs maisons ont été détruites au cours du week-end.

Plus de 200 pompiers, assistés de 17 avions largueurs d’eau, de volontaires et de soldats luttaient contre l’incendie, a déclaré le chef adjoint des pompiers Ioannis Artopios, porte-parole du service national d’incendie. Les habitants d’Alexandroupolis ont été invités à garder leurs fenêtres fermées à cause de la fumée.

Cinquante-six pompiers roumains et deux avions largeurs d’eau de Chypre se dirigeaient vers Alexandroupolis, tandis que 19 pompiers français aidaient à lutter contre l’incendie d’Evia.

La Grèce subit des incendies de forêt destructeurs chaque été. Son incendie de forêt le plus meurtrier a tué 104 personnes en 2018, dans une station balnéaire près d’Athènes que les habitants n’avaient pas été avertis d’évacuer. Depuis, les autorités ont péché par excès de prudence, émettant rapidement des ordres d’évacuation massive chaque fois que des zones habitées sont menacées.

Le mois dernier, un incendie de forêt sur l’île touristique de Rhodes a forcé l’évacuation de quelque 20 000 touristes. Quelques jours plus tard, deux pilotes de l’armée de l’air ont été tués lorsque leur avion larguant de l’eau s’est écrasé alors qu’il plongeait bas pour lutter contre un incendie sur Evia. Trois autres décès liés à des incendies de forêt ont été enregistrés cet été.

Sur l’île de Tenerife, dans les îles Canaries espagnoles au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, un incendie de forêt qui, selon la police, a été déclenché délibérément mardi dernier a continué à devenir incontrôlable. Plus de 12 000 personnes ont été évacuées et environ 13 400 hectares (33 000 acres) de pinède et de garrigue ont brûlé.

Le Premier ministre par intérim, Pedro Sánchez, a déclaré que la zone d’incendie serait déclarée zone de catastrophe, donnant droit à l’île à des fonds pour le reboisement et l’indemnisation des personnes touchées.

Le président régional des Canaries, Fernando Clavijo, a déclaré à la radio espagnole Cadena SER que « le pire est passé », affirmant que des centaines de pompiers avaient fait des progrès.

L’incendie dans le nord-est de l’île n’est à proximité d’aucune des principales zones touristiques. Les flammes se sont rapprochées d’une dizaine de municipalités, mais il n’y a pas eu jusqu’à présent de blessés ni de maisons incendiées.

Au Portugal et en Italie, deux autres pays d’Europe du Sud souvent en proie à des incendies de forêt en été, les températures devraient monter en flèche cette semaine.

Les autorités italiennes ont émis lundi des avertissements de chaleur pour huit villes de Bolzano dans le nord à Rome dans le centre de l’Italie, alors que les températures devraient atteindre 38 degrés Celsius (100 degrés Fahrenheit). Des avertissements de tempête étaient en vigueur dans les régions du sud de la Calabre, de la Basilicate et de la Sicile.

Au Portugal, les températures devraient atteindre 44 degrés Celsius (111 degrés Fahrenheit) dans certaines régions du sud du pays.

Les rédacteurs d’Associated Press Ciaran Giles à Madrid, Colleen Barry à Milan et Menelaos Hadjicostis à Nicosie, Chypre, ont contribué à ce rapport.

