Des vents violents arrachent des toits et coupent l’électricité dans le nord de la France

PARIS (AP) – Des tempêtes de type tornade qui ont ravagé le nord de la France ont coupé une partie du toit d’une église, abattu des arbres et des lignes électriques et laissé des dizaines de personnes sans endroit sûr où vivre, ont annoncé lundi les autorités.

Une personne a été légèrement blessée lors des orages de dimanche et quelque 150 personnes ont été évacuées, selon l’administration régionale du Pas-de-Calais.

Les images partagées en ligne montraient des nuages ​​​​sombres tournant soudainement au-dessus des champs alors que des objets volaient dans les airs. Les vents ont arraché des pans de la toiture de l’église du village de Bihucourt et endommagé son clocher. Des poutres de toit et des bardeaux jonchaient les routes, ainsi que des arbres et des lignes électriques.

Le service des pompiers du Pas-de-Calais a décrit des vents “de type tornade” qui ont ciblé Bihucourt, Ervillers et Hendecourt-les-Cagnicourt.

Le maire de Bihucourt, Benoit-Vincent Caille, a déclaré sur la chaîne publique France-Info que la tempête “a ravagé la quasi-totalité du village. … Certaines maisons ont été rasées, effondrées, il y a eu des toits arrachés. L’église est partiellement détruite.

À environ 70 kilomètres (40 miles) au sud, des vents violents ont endommagé une soixantaine de maisons et d’autres bâtiments dans les villes françaises de Conty et O-de-Selle, selon les autorités locales, et les villageois ont été évacués.

Des vents violents ont également secoué la Belgique et les Pays-Bas, mais aucun dommage majeur n’a été signalé.

