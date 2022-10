Des vents forts soufflent sur la Colombie-Britannique alors que les branches des arbres sont affaiblies par la sécheresse continue – Kelowna Capital News

Un homme saute sur un skimboard alors qu’il roule sur des bassins de marée à Spanish Banks alors que la fumée des incendies de forêt qui brûlent en Colombie-Britannique et aux États-Unis plane au-dessus du centre-ville, à Vancouver, en Colombie-Britannique, le jeudi 6 octobre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Après plusieurs jours de temps exceptionnellement ensoleillé, il semble que des vents forts se profilent à l’horizon sur une grande partie de la Colombie-Britannique pour lundi après-midi (10 octobre).

Dans un bulletin météorologique spécial publié le même jour, Environnement Canada a averti les Britanno-Colombiens que des rafales de vent allant jusqu’à 70 kilomètres à l’heure pourraient faire casser des branches d’arbres affaiblies par la sécheresse.

“Ceux-ci peuvent entraîner des blessures, des dommages ou des pannes de courant”, indique l’avis.

Le temps venteux est prévu avant un front froid qui devrait passer sur le sud-ouest de la Colombie-Britannique, provoquant un déplacement des vents vers l’ouest ou le nord-ouest vers midi. Les régions touchées comprennent presque toute l’île de Vancouver, le Lower Mainland et l’intérieur.

Les conditions s’atténueront ce soir lorsque le front quittera la province, a indiqué l’agence météorologique nationale.

Les régions du Lower Mainland, de la Sunshine Coast et de l’ouest de l’île de Vancouver connaissent des conditions de sécheresse de niveau 5, les plus graves sur l’échelle de classification de la province. Environnement Canada prévoit un risque de pluie dans quelques communautés du nord de la Colombie-Britannique, mais le temps devrait rester chaud et sec dans la majorité de la province.

