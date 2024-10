Des vents de force tempête tropicale atteignent la Floride avant la « tempête du siècle »

Des vents de force tempête tropicale ont atteint la côte ouest de la Floride mercredi après-midi, selon le National Hurricane Center (NHC), alors que l’État se prépare à ce que l’on appelle la « tempête du siècle ».

Le centre de catégorie 4 Ouragan Milton se trouve toujours à 120 miles (193 km) au sud-ouest de Tampa et devrait toucher terre mercredi soir ou tôt jeudi le long d’une partie basse de la côte de Floride qui comprend également les communautés très peuplées et très vulnérables de Saint-Pétersbourg et de Sarasota.

Bien que la vitesse du vent ait légèrement diminué, à 209 km/h, plusieurs tornades se sont abattues sur l’État mercredi avant la déferlante. L’État tout entier reste sous surveillance tornade jusqu’à 21 heures HE, la plus grande menace étant attendue « dans certaines parties du centre et du sud de la péninsule de Floride cet après-midi », selon le National Weather Service.

« Milton a le potentiel d’être l’un des ouragans les plus destructeurs jamais enregistrés dans le centre-ouest de la Floride », a prévenu le NHC.

Plus tôt dans la journée, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’il n’était pas clair exactement où l’œil du cyclone se poserait, mais que l’impact serait « plus large que cela… absolument chaque endroit de la côte ouest de la Floride pourrait subir des conséquences majeures ». onde de tempête ».

DeSantis a déclaré plus tard que 8 000 membres de la Garde nationale seraient activés et qu’il avait parlé avec Joe Biden des besoins de la Floride. « Tout ce que nous avons demandé, l’administration l’a approuvé », a-t-il déclaré.

« Si vous êtes dans une maison à un étage qui est frappée par une onde de tempête de 15 pieds, ce qui signifie que l’eau entre immédiatement, il n’y a nulle part où aller », a déclaré la maire de Tampa, Jane Castor.

« Donc, si vous êtes dedans, c’est essentiellement le cercueil dans lequel vous êtes. »

Elle a ajouté mercredi après-midi qu’elle n’avait « jamais vu une évacuation de cette ampleur ».

Deanne Criswell, la directrice de la Fema, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’elle se rendrait en Floride mercredi et qu’elle enverrait davantage de personnel de l’agence dans l’État. « Je veux que les gens l’entendent directement de moi : la Fema est prête. »

Les autorités ont émis des ordres d’évacuation obligatoires dans 11 comtés de Floride comptant une population totale d’environ 5,9 millions d’habitants et ont déclaré que toute personne choisissant de rester sur place devait se débrouiller seule.

Avant qu’Hélène ne frappe, les résidents restés sur place étaient encouragés à écrire leur nom et leur numéro de sécurité sociale sur leur corps pour une identification post-mortem plus facile.

Selon les projections actuelles, la vague devrait toucher Fort Myers Beach, une zone qui se remet encore de l’ouragan Ian il y a deux ans, qui a détruit une chaussée menant aux îles périphériques.

La zone a également été touchée par Ouragan Hélène il y a deux semaines, faisant craindre que les meubles, appareils électroménagers et débris jetés lors de cette tempête ne deviennent des projectiles lors de la prochaine. DeSantis a déclaré que l’État avait déployé plus de 300 camions à benne basculante qui avaient enlevé 1 300 chargements de débris.

Un habitant a déclaré avoir vu des requins bouledogues nager dans les rues inondées après Hélène.

Quel que soit l’endroit exact où Milton débarque, les dégâts devraient être importants, l’eau de mer s’infiltrant par les canaux côtiers vers l’intérieur des terres. Cody Fritz de l’équipe des ondes de tempête du NHC a déclaré Actualités NBC: « La côte ouest de la Floride est très sensible aux ondes de tempête. Il n’en faut pas beaucoup pour pousser l’eau sur des terres qui seraient sèches. C’est extrêmement vulnérable.

Kara Doran, une scientifique de l’étude géologique américaine, dit le risque de changement permanent du littoral « ne peut être surestimé car je pense que les communautés sont plus vulnérables aux impacts de cette tempête en raison de l’érosion survenue récemment à Helene ».

Les résidents qui tentent de partir ont été confrontés à des pénuries d’essence et à des embouteillages sur les routes. Il y a peu d’hôtels où s’abriter et aucun vol hors de la région. Ashley Khrais, une résidente de Holiday, en Floride, juste à l’intérieur des terres, a déclaré à NBC : « Cela semble très, très effrayant, mais il n’y a aucun moyen de partir. »

Mark Prompakdee, 71 ans, résident d’un parc à caravanes près de Saint-Pétersbourg, a déclaré qu’il prévoyait de passer la tempête dans une mini-fourgonnette garée sur les hauteurs d’un lycée. « Ils disent : ‘Sortez d’ici' », a-t-il déclaré. « Où? »

Mais de nombreuses personnes semblent avoir tenu compte de ces avertissements. « S’il y a de bonnes nouvelles ici, nous avons visité Fort Myers Beach hier [and] il semble que les gens aient écouté ces avertissements », a déclaré Jay Gray de NBC News.

Les efforts visant à protéger les propriétés avec des sacs de sable et en barricadant les fenêtres ont été faits « en sachant qu’il pourrait s’agir de la tempête la plus puissante que beaucoup dans cette région aient jamais vue, et ils en ont vu beaucoup », a déclaré Gray.

Les aéroports de la région étant désormais fermés, les opérateurs ont déclaré qu’ils ne rouvriraient pas tant que les dégâts n’auraient pas été évalués. Un porte-parole de l’aéroport international de Tampa a déclaré à Scripps News que la sécurité était essentielle pour leurs opérations et qu’il ne pouvait pas servir d’abri aux voyageurs coincés là-bas puisqu’il est situé dans une zone d’évacuation.

Disney World, qui était resté ouvert une grande partie de mercredi, a annoncé que ses parcs à thème d’Orlando seraient fermés jeudi.