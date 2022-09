Des vents de 50 mph frapperont le Royaume-Uni alors que les Britanniques font face à un triple coup dur de temps froid, humide et venteux

La GRANDE-BRETAGNE sera ravagée par les restes de l’ouragan Fiona cette semaine alors que des coups de vent allant jusqu’à 50 mph devraient frapper certaines parties du Royaume-Uni.

Les vents violents du cyclone qui a ravagé les États-Unis seront la pièce maîtresse du triple coup dur d’une prévision froide, humide et venteuse qui devrait arriver à partir de demain.

Les vents violents seront la pièce maîtresse du triple coup dur des prévisions froides, humides et venteuses qui devraient arriver lundi – similaires aux scènes à Londres plus tôt cette année Crédit : PA

Les habitants de Newcastle se préparent au froid alors qu’ils se promènent sur le quai Crédit : NNP

Et cela fera exploser les climats doux dont le pays a bénéficié ces dernières semaines après un été de chaleur record.

Le Met Office a déclaré que le changement de temps discordant serait un “choc pour le système” pour les Britanniques.

S’adressant à The Sun Online, les prévisionnistes ont déclaré: “Il fera un peu plus froid cette semaine.

“Les conducteurs peuvent avoir besoin de gratter leurs voitures du gel certains matins.

“Les températures seront inférieures à la moyenne, mais c’est un plat d’automne assez typique.

“Mais ce sera un choc pour le système après l’été que nous avons eu.”

Les automobilistes sont invités à s’armer de grattoirs à pare-brise alors que le Met Office affirme que les températures pourraient plonger le pays sous le point de congélation – provoquant des gelées.

Dimanche, environ 1 300 personnes ont bravé le froid matinal pour se déshabiller et foncer dans la mer du Nord.

Les baigneurs maigres à Druridge Bay, dans le Northumberland, se sont réunis pour célébrer l’équinoxe d’automne pour la trempette annuelle du nord-est maigre.

Mais à partir de lundi, le pays entrera dans des températures plus froides que la moyenne alors que le front météorologique – turbocompressé par un système de basse pression se refroidissant au-dessus de l’Islande – étouffera la Grande-Bretagne dans une vague de froid.

Lundi verra un ensoleillement “raisonnable” et des averses arriveront à mesure que la température baissera.

Et cela devrait se poursuivre jusqu’à mardi, mercredi et jeudi, a ajouté le Met Office.

Au cours des trois jours, il y aura des intervalles de précipitations “beaucoup plus fortes et fréquentes”.

Des vents violents – provenant des restes de Fiona sur la côte est des États-Unis – ajouteront au refroidissement éolien ressenti par les Britanniques au cours de la semaine.

Et les prévisionnistes ont déclaré que des “vents de force coup de vent” allant jusqu’à 50 mph devraient frapper le nord de l’Écosse.

Malgré le froid, les météorologues ne s’attendent pas à ce que la météo déclenche des problèmes de voyage ou des avertissements météorologiques.

“NUITS FROIDES”

Lundi verra des sommets de 15C à Londres, 16C à Cardiff, 11C à Inverness et 13C à Belfast.

Le Met Office a ajouté: “Il y aura des nuits froides tout au long de la semaine, et celles-ci pourraient devenir glaciales pour beaucoup.

“Il y aura des averses venteuses apportant pas mal de nuages ​​pendant la nuit.”

Mardi verra des sommets d’environ 13 ° C pour une grande partie du Royaume-Uni, avec des nuits qui devraient chuter à 6 ° C pour beaucoup – bien qu’il puisse faire plus froid.

Le Met Office a ajouté: “Du mercredi au week-end, le temps sera plus instable à mesure que l’automne se fera connaître.”

Alors que nous nous dirigeons vers le week-end, un nouveau front météorologique s’accélérera depuis l’Atlantique.

Les prévisionnistes ont déclaré: “Cela apportera de la pluie humide et venteuse le week-end prochain.”

Dimanche, environ 1 300 personnes ont bravé le froid matinal pour se déshabiller et foncer dans la mer du Nord Crédit : NNP

Les plongeurs maigres à Druridge Bay, dans le Northumberland, se sont réunis pour célébrer l’équinoxe d’automne pour la trempette annuelle du nord-est le dimanche Crédit : NNP