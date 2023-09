Des ventes au détail solides malgré une inflation tenace sont de bon augure pour deux valeurs de consommation

Les données économiques gouvernementales de cette semaine ont révélé des poches de dépenses de consommation durables malgré une inflation persistante, signalant un trimestre favorable à venir et une nouvelle hausse pour deux de nos valeurs de détail. D’abord les chiffres L’indice des prix à la consommation, une mesure de l’inflation du commerce de détail, a connu sa plus forte augmentation mensuelle cette année – un gain désaisonnalisé de 0,6 % en août, conforme aux estimations. La hausse des coûts de l’énergie en est principalement responsable, notamment la hausse de 10,6 % des prix de l’essence. Cependant, même sans tenir compte des composantes souvent volatiles de l’énergie et de l’alimentation, l’IPC de base en août a augmenté de 0,3 % plus que prévu. Avec la flambée des prix du gaz le mois dernier et la récente flambée des prix du pétrole (le brut West Texas Intermediate a dépassé 91 dollars le baril vendredi), les ventes au détail en août ont augmenté de 0,6%, bien plus que le gain de 0,1% attendu par les économistes. Une grande partie de cette progression reflète la hausse des coûts de l’énergie qui se répercute sur l’économie. Les ventes des stations-service ont augmenté de 5,2 %. Malgré une inflation tenace, les acheteurs ont continué à dépenser de l’argent, et pas seulement en essence, une tendance sur laquelle Amazon (AMZN) et Costco (COST) ont su capitaliser, offrant à leurs clients fidèles un bon rapport qualité-prix tout en offrant aux actionnaires une croissance du commerce de détail. ventes. Les actions de Costco ont gagné plus de 20 % depuis le début de l’année, tandis qu’Amazon a bondi de 67 % en 2023. Les arguments en faveur des ventes d’Amazon en août chez les détaillants hors magasin – représentant principalement l’activité des consommateurs sur les plateformes de commerce électronique – ont repris en août et juillet de les niveaux depuis juin, un indicateur positif pour les deux premiers mois du troisième trimestre. Étant donné qu’Amazon est le plus grand détaillant de commerce électronique, les données gouvernementales suggèrent que les ventes d’Amazon au troisième trimestre devraient être positives de manière séquentielle. Renforçant ce point de vue, Amazon a enregistré des ventes record lors de son événement Prime Day de deux jours en juillet. Quelques mois seulement après le Prime Day, Amazon organisera une vente Prime Big Deal Days en octobre pour lancer les achats de la période des fêtes. L’événement devrait entraîner une croissance des ventes vers le second semestre, selon Barclay’s. Les analystes considèrent également que « le commerce de détail d’Amazon connaît une croissance constante avec une amélioration de la rentabilité des unités », alors que la société ajoute de nouveaux commerçants via des programmes tels que Buy with Prime. AMZN YTD montagne Performances Amazon YTD En plus d’augmenter les ventes, nous sommes également encouragés de voir Amazon faire tout ce qu’il peut pour contrôler les coûts. La direction a consolidé son réseau de distribution en huit centres de distribution régionaux, réduisant ainsi les points de contact de livraison et fournissant globalement des services de livraison plus rapides et moins coûteux aux clients Amazon. En consolidant son réseau de distribution, Amazon a pu atteindre une marge opérationnelle nord-américaine de 3,9 % au deuxième trimestre, soit une amélioration de 620 points de base par rapport à la moyenne des cinq derniers trimestres. Morgan Stanley a félicité jeudi la direction d’Amazon pour son potentiel à améliorer la rentabilité du commerce de détail, la qualifiant de premier choix. Les analystes soulignent trois leviers pour améliorer la rentabilité du commerce de détail en Amérique du Nord, qui pourraient ramener les marges de 2025 aux niveaux de 2019 et le bénéfice par action GAAP à 5 $ ou plus. (GAAP signifie principes comptables généralement reconnus, la référence en matière d’information financière.) Si Amazon montre un « avantage d’efficacité » sur (1) les coûts d’expédition et d’exécution, (2) la discipline dans les dépenses mondiales de contenu et (3) l’amélioration des marges sur les marchandises. , Morgan Stanley a déclaré que les actions pourraient connaître « une hausse de 20 à 60 % à partir d’ici ». La société a une surpondération, une note équivalente à l’achat sur l’action et un objectif de cours de 175 $ par action. Jim Cramer a déclaré jeudi que si Amazon pouvait afficher une amélioration de ses marges, il ne critiquerait plus sa structure de coûts, qu’il a décrite comme gonflée du côté de la vente au détail, avec beaucoup trop d’employés encore en activité après la hausse sans précédent de la demande de produits de boulangerie liée à la pandémie de Covid. les achats en ligne et la livraison à domicile se sont normalisés. Plaidoyer pour Costco Les chiffres solides des ventes au détail du mois d’août sont également de bon augure pour Costco, qui vend essentiellement la plupart des articles répertoriés dans l’ensemble de données du gouvernement. Selon Jim, Costco s’en sort si bien parce que « le consommateur semble très intrigué par les bonnes affaires », car il fait face à une inflation élevée depuis plus d’un an. Costco devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre le 26 septembre. Contrairement à d’autres sociétés, Costco publie ses ventes mensuellement, nous pouvons donc voir comment les tendances du géant du commerce de gros s’alignent sur ce que voit le gouvernement. Pour le mois d’août, Costco a déclaré que ses ventes aux États-Unis avaient augmenté de 2,8 % par rapport à l’année dernière, dépassant légèrement le gain de 2,5 % d’une année sur l’autre, corrigé de l’inflation, des ventes au détail aux États-Unis, rapporté par le ministère du Commerce. Les coûts plus élevés du carburant pour le mois pourraient avoir été un facteur ayant eu une incidence sur les dépenses des consommateurs. Cela pourrait également freiner les achats discrétionnaires, puisque les gens ont théoriquement moins d’argent dans leur budget à dépenser pour les choses qu’ils veulent par rapport à celles dont ils ont besoin. Alors que la hausse des prix du gaz contribue à augmenter le chiffre d’affaires de Costco, les investisseurs se concentrent davantage sur les ventes mensuelles aux États-Unis, hors fluctuations du carburant et des taux de change. Ce chiffre chez Costco a augmenté de 3,2 % en août. COÛT depuis le début de l’année Performance de Costco depuis le début de l’année Wall Street pense que Costco a plus de marge de croissance. Jefferies a déclaré que les détaillants proposant de solides offres de marques privées, comme la marque Kirkland de Costco, sont « les mieux placés » pour capturer des gains de parts de marché, car les clients envisagent d’acheter davantage de marques privées, qui ont tendance à être moins chères. Costco est l’un des principaux détaillants en entrepôt aux États-Unis avec « la pénétration estimée des ventes de marques privées la plus élevée », selon Jefferies. Les analystes de Telsey Advisory Group continuent de croire que Costco « restera un gagnant de parts de marché grâce à son marchandisage axé sur la valeur et à la grande fidélité de ses membres ». Selon une note de recherche récente, les analystes prévoient que la croissance des bénéfices sera tirée par la croissance des revenus des cotisations combinée à « une gestion efficace du merchandising et des coûts ». Au cours du troisième trimestre fiscal de Costco qui s’est terminé le 7 mai, les marges brutes de l’entreprise, hors cotisations d’adhésion, ont augmenté de 13 points de base par rapport à l’année dernière pour atteindre 10,32 %. En excluant la charge de dépréciation liée aux activités d’expédition de Costco, la marge aurait été supérieure de plus de 50 points de base. Les coûts des marchandises auraient été inférieurs sans les frais. La direction a déclaré que depuis la prise en charge, les tarifs d’expédition et de conteneurs ont continué de baisser. Au fil du temps, cela devrait aider Costco à économiser sur les coûts commerciaux, ce qui, à terme, offrira une meilleure valeur à ses clients. Bien que la direction soit restée silencieuse sur d'éventuelles augmentations des cotisations et sur un dividende spécial, ces deux actions ont été dans le passé des raisons d'être en bourse et ces deux actions sont historiquement attendues. 