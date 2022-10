Des veillées ont eu lieu dans 2 villes pour les enfants de Thompson tués dans l’incendie d’une maison

Plus de 100 personnes ont assisté à une veillée de prière à la lampe de poche à Thompson, au Manitoba, pour présenter leurs condoléances pour quatre enfants décédés dans un incendie dans la communauté plus tôt cette semaine.

Helen Joy Keeper, 10 ans, Leon Keeper Jr., 9 ans, Big Bear Keeper, 7 ans, et Rowan Thomas, 4 ans, ont été tués mercredi lorsque leur maison à deux étages a pris feu.

Les cinq enfants de Shelly Thomas, âgés de 4 à 13 ans, étaient à l’étage pendant l’incendie. Seul l’aîné s’est échappé.

Ceux qui se sont rendus à la veillée à Queen’s Bay ont déposé des ours en peluche, des jouets en peluche et des bougies devant la maison où la tragédie s’est produite.

“Personnellement, j’essaie toujours d’absorber et de gérer la perte”, a déclaré Terry Lynn Thomas, la tante des enfants. “J’essaie de l’accepter, comme si ce n’était pas réel. C’est une perte énorme et je ressens la douleur de ma sœur.”

“La solitude est tout simplement énorme”, a-t-elle ajouté.

Un hommage à Helen Joy Keeper, 10 ans, Leon Keeper Jr., 9 ans, Big Bear Keeper, 7 ans, et Rowan Thomas, 4 ans, est photographié lors de la veillée. (Ethan Butterfield/Nouvelles de CBC)

Plusieurs responsables communautaires ont assisté à la veillée, dont le député provincial de Thompson Eric Redhead et la mairesse nouvellement élue Colleen Smook, qui ont tous deux offert leurs condoléances.

Vendredi, Smook a parlé de l’impact de l’incident sur la communauté dans son ensemble.

“Cela affecte tout le nord”, a-t-elle déclaré. “Les parents étant issus de deux de nos communautés périphériques, cela nous rapproche tous définitivement, cela touche beaucoup plus de gens. … Il y aura beaucoup plus de personnes qui auront besoin de soutien, et de notre soutien continu, au fur et à mesure que les choses avancent. “

Shirley Robinson, conseillère de bande de la nation crie Pimicikamak et cousine de la mère des enfants, était reconnaissante du pouvoir de guérison de la veillée.

Shelly Thomas est originaire de Pimicikamak.

Une abondance de jouets et de bougies étaient disposés devant la maison de Queen’s Bay à Thompson. (Ethan Butterfield/Nouvelles de CBC)

“Cela a apporté beaucoup de réconfort à la famille avec la communauté qui se rassemble”, a déclaré Robinson. “De partout, venant de différentes nations et communautés, voyager pour venir participer à cela. Cela signifie beaucoup pour la famille.”

“C’est incroyable, tout l’amour que nous avons ressenti ici ce soir”, a-t-elle ajouté. “Pour venir honorer nos petits anges qui nous ont précédés.”

“Je ne peux même pas imaginer”

Une autre veillée a eu lieu à Winnipeg, avec une cinquantaine de personnes réunies à Oodena Circle à la Fourche pour soutenir la famille.

“Il y a beaucoup de douleur dans ma communauté. … Perdre quatre enfants est vraiment difficile à voir. Je pense que c’est le plus difficile”, a déclaré le chef de la nation crie Pimicikamak, David Monias, à La Fourche.

“La mère pleure, tu sais, [she’s] triste, solitaire. Elle a essayé de sauver ses enfants. Elle s’est brûlé le visage. Elle s’est brûlé les mains. Je ne peux même pas imaginer ce qu’elle ressent en ce moment”, a déclaré Monias.

Des fonds ont été recueillis lors de la veillée de Winnipeg pour aider à subventionner les frais de déplacement d’une autre sœur de Thomas qui espère se rendre à Thompson pour soutenir la famille dans son deuil.