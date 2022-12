Des véhicules stationnés dans les rues de Kelowna causent des maux de tête aux équipes de déneigement

Les résidents de Kelowna sont invités à se garer hors rue alors que de plus en plus de neige tombe dans la ville.

“Nous voyons des routes que nos opérateurs ne peuvent pas desservir parce qu’ils ne peuvent pas faire passer un camion entre des véhicules stationnés dans la rue”, a déclaré Andrew Schwerdtfeger, directeur des opérations routières.

« Retirer votre voiture de la rue signifie un service de déneigement meilleur et plus rapide pour tout le monde. C’est crucial dans les zones de routes enneigées, mais c’est important dans n’importe quelle rue.

Les zones d’itinéraires enneigés comprennent :

– Chemin de l’Académie, Black Mountain;

– Clifton/Magic Estates/Wilden ;

– Mont Dilworth;

– Mont Kirschner;

– McKinley Beach;

– les zones de la mission sud, y compris les étangs.

Hier, le règlement municipal et les services de stationnement imposaient des contraventions dans les zones de routes enneigées et l’application se poursuivra jusqu’à la fin de l’interdiction de stationnement.

Il y a 20 unités actuellement en train de nettoyer et de poncer les chaussées de la ville. Les équipes continueront de se concentrer sur les routes de priorité un et de priorité deux (les plus fréquentées) jusqu’à ce que les chutes de neige cessent et que les routes puissent être dégagées.

Pour plus d’informations sur le déneigement et les itinéraires prioritaires, visitez le site Web de la ville de Kelowna.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de Kelownastationnementtempête de neige