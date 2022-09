Des vautours espagnols relâchés à Chypre pour relancer la population après un empoisonnement délibéré

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une quinzaine de vautours fauves d’Espagne ont été relâchés dans la nature à Chypre pour aider à relancer la population de l’île de la Méditerranée orientale qui est tombée à seulement 8 à 10 oiseaux en raison d’un empoisonnement délibéré, ont déclaré mercredi des défenseurs de l’environnement.

Le groupe LIFE with Vultures CY a déclaré que les grands oiseaux ont été initialement amenés dans la nation insulaire de la Méditerranée orientale il y a près d’un an et sont restés dans une cage spécialement construite pour s’acclimater aux conditions locales avant leur libération.

Le service de jeu et de faune de Chypre a attaché des émetteurs GPS à tous les vautours pour surveiller leurs mouvements et leur bien-être. D’après les précédents lâchers de vautours ailleurs en Europe, on s’attend à ce que les oiseaux se mêlent à la population indigène de vautours restante dans les lieux d’alimentation et de repos.

MOUNTAIN LION ATTAQUE UN GARÇON DE 7 ANS DANS LE PARC DE CALIFORNIE

Les défenseurs de l’environnement affirment que la restauration de la population locale de vautours à son ancien nombre reste un objectif à long terme, le problème le plus urgent étant d’éradiquer la plus grande menace pour l’espèce qui est l’utilisation d’appâts empoisonnés dans la nature.

Une étude récente a suggéré que l’espèce d’oiseau disparaîtrait de Chypre dans environ 15 ans si rien n’était fait pour éliminer la menace d’empoisonnement et reconstituer la population avec des vautours amenés de l’étranger.

LE 3ÈME DAUPHIN MEURT EN 5 MOIS À L’ATTRACTION DE VEGAS

Quinze autres vautours venus d’Espagne – qui abrite 90 à 95% de la population européenne d’oiseaux – seront relâchés à Chypre l’année prochaine.

Le vautour fauve, qui peut mesurer jusqu’à 4 pieds de long et avoir une envergure de 9 pieds, se nourrit de carcasses d’animaux.