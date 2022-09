Des vautours espagnols relâchés à Chypre pour reconstituer la population

Le groupe LIFE with Vultures CY a déclaré que les grands oiseaux ont été initialement amenés dans la nation insulaire de la Méditerranée orientale il y a près d’un an et sont restés dans une cage spécialement construite pour s’acclimater aux conditions locales avant leur libération.

Le service de jeu et de faune de Chypre a attaché des émetteurs GPS à tous les vautours pour surveiller leurs mouvements et leur bien-être. D’après les précédents lâchers de vautours ailleurs en Europe, on s’attend à ce que les oiseaux se mêlent à la population indigène de vautours restante dans les lieux d’alimentation et de repos.