Des variantes mutantes de Covid dans des épidémies rampantes comme l’Inde et le Brésil signifient que «  personne n’est en sécurité  » car la pandémie pourrait durer jusqu’en 2024

Les variantes mutantes COVID issues d’épidémies incontrôlées comme en Inde et au Brésil signifient que «personne n’est en sécurité» à moins que les déploiements de vaccins ne soient élargis, a-t-il été averti.

La People’s Vaccine Alliance (PVA) – une coalition mondiale de 50 organisations – a déclaré au Sun Online le danger critique que représentent les nouvelles souches si un soutien supplémentaire n’est pas accordé pour aider à vacciner les gens dans le monde entier.

Les patients arrivent dans des hôpitaux débordés en Inde alors que le pays enregistre plus de 300000 cas par jour[/caption]

Selon les estimations actuelles, de nombreux pays en développement n’atteindront pas les niveaux de vaccination nécessaires pour mettre fin à la pandémie avant 2024.

Avec un monde connecté, toute nouvelle épidémie ou variante pourrait se propager aux pays qui ont déjà vacciné – et les nouvelles mutations pourraient être en mesure d’éviter les anticorps donnés par les piqûres.

«Cet échec nous met tous en danger», a déclaré Anna Marriott, responsable de la politique de santé chez Oxfam, au Sun Online.

L’avertissement intervient alors que la Grande-Bretagne commence à élaborer des plans pour ouvrir nos frontières à certaines nations.

Les espoirs se sont ravivés pour un retour de vacances à l’étranger en toute sécurité alors que le Premier ministre devrait présenter des plans pour un système de «feux de signalisation» avant le 17 mai.

Mme Marriott a déclaré au Sun Online: «Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité et que notre meilleure chance pour tous de rester en sécurité est de garantir qu’un vaccin Covid-19 est disponible pour tous.

«Le fait de ne pas s’attaquer à l’inégalité mondiale des vaccins augmente le risque de nouvelles mutations et met en danger toute notre sécurité.»

Le PVA a déclaré qu’environ 88% des épidémiologistes interrogés ont averti qu’une faible couverture vaccinale rend plus probable plus de mutations.

Et on estime que d’ici la fin de 2021, il est probable que 10% des habitants des pays pauvres auront reçu leur vaccin.

De nombreux pays subissent actuellement des épidémies rampantes, les chiffres mondiaux des nouvelles infections atteignant de nouveaux sommets ces dernières semaines – dépassant les 900 000.

L’Inde a atteint un total horrible de plus de 400 000 nouvelles infections quotidiennes en détectant une nouvelle souche «triple mutant» – avec plus de 2 millions de cas la semaine dernière.

Et pendant ce temps, le Brésil enregistrait il y a quelques semaines près de 100 000 cas par jour – qui est maintenant passé à environ 30 000.

Les vaccins sont l’outil le plus important dont nous disposons pour empêcher les gens de mourir, contrôler le virus et arrêter la menace de mutations, mais ils ne fonctionnent pas si les gens ne peuvent pas y accéder.

Anna Marriott

L’Iran et la Turquie continuent également d’enregistrer des dizaines de milliers de nouveaux cas, et le virus continue de se propager aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe, alors même que les totaux quotidiens d’infection ont maintenant commencé à baisser.

Le Sun Online a précédemment averti que le manque de survie sur les variantes de virus est un sujet de préoccupation mondiale – la souche la plus «mutée» du monde étant découverte en Tanzanie.

Et il a été averti que les super mutations pourraient devenir plus mortelles et battre les vaccins si le virus était autorisé à se déchirer avant qu’un nombre suffisant de personnes aient eu leurs piqûres.

Le PVA a également déjà averti que la première génération de vaccins pourrait être rendue inefficace d’ici la fin de l’année en raison des niveaux de mutation rampants.

De nouvelles mutations sur le coronavirus peuvent rendre plus difficile pour le système immunitaire du corps, qui a été préparé à rechercher la souche «originale», soit par vaccination, soit par une infection antérieure, pour la reconnaître.

Les anticorps – des protéines produites par le système immunitaire pour combattre le virus – peuvent être plus faibles contre les nouvelles souches.

La menace de nouvelles souches de coronavirus signifie également que des masques et une distanciation sociale pourraient être nécessaires pour les années à venir, malgré le déploiement du vaccin, et il n’est pas clair quand les contrôles aux frontières seront assouplis.

Et c’est redouté si une nouvelle variante s’imposait, d’autres verrouillages pourraient être nécessaires pour freiner et arrêter la propagation.

‘MENACE POUR TOUS’

Mme Marriott a déclaré au Sun Online: «Les variantes présentent un risque énorme pour l’ensemble de notre sécurité, en particulier si elles sont plus transmissibles, si elles entraînent des symptômes plus graves et si elles montrent une résistance aux vaccins existants ou des réponses immunitaires à une infection antérieure.»

Elle a ajouté: «Une augmentation des infections n’importe où est un risque partout, c’est pourquoi il est autodestructeur pour les gouvernements de se concentrer uniquement sur la vaccination à domicile sans plan reproductible au niveau mondial pour maîtriser ce virus et arrêter la menace de plus variantes.

«L’énorme augmentation des infections et des décès dans des pays comme le Brésil, l’Inde et le Pérou est si alarmante et urgente qu’une action coordonnée est nécessaire pour mettre en œuvre des mesures de santé publique plus efficaces soutenues par une assistance aux ménages afin de sauver des vies et d’arrêter la montée de la pauvreté et de la faim. à la suite de verrouillages.

«Les vaccins sont l’outil le plus important dont nous disposons pour empêcher les gens de mourir, contrôler le virus et arrêter la menace de mutations, mais ils ne fonctionnent pas si les gens ne peuvent pas y accéder. «

Des bûchers funéraires brûlent alors que l’Inde s’effondre sous une horrible nouvelle vague de Covid[/caption]

Le système de santé indien se déforme sous la pression de Covid[/caption]

La PVA exhorte le Royaume-Uni et d’autres pays riches à suspendre les règles de propriété intellectuelle pour permettre aux vaccins d’être produits en masse par des entreprises du monde entier.

Il avertit que les barrières actuelles pourraient conduire à la prolongation de la pandémie, car les vaccins ne peuvent pas se rendre aux endroits dont ils ont besoin – avec de nombreux pays en voie de ne pas être complètement piégés avant 2024.

Mme Marriott a déclaré au Sun Online: «Une action urgente est nécessaire alors que Covid-19 continue de grimper, de muter et de tuer tout en continuant à faire des ravages économiques.

«L’approche actuelle de la production et de la distribution mondiales de vaccins Covid-19 est loin de répondre aux besoins.





«Nous avons besoin d’un vaccin populaire, non seulement pour protéger les gens dans les pays les plus pauvres du monde, mais aussi pour garantir que les personnes du monde entier qui ont déjà été vaccinées ne soient plus mises en danger.»

Elle a ajouté: «L’incapacité des gouvernements jusqu’à présent à éliminer les barrières artificielles qui empêchent une augmentation massive de la production de vaccins pourrait prolonger cette pandémie pour les années à venir.»

Le Dr Tony Lockett, de l’Institute of Pharmaceutical Science du King’s College de Londres, avait précédemment parlé au Sun Online de la perspective d’une nouvelle mutation dévastatrice émergeant de la propagation effrénée dans le monde.

Il a déclaré: «L’effet – eh bien cela pourrait être dévastateur – bien pire que l’original, car les jeunes pourraient devenir plus malades et ceux qui ont eu le virus sont réinfectés avec la nouvelle souche. C’est vraiment très effrayant.