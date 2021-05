Des variantes malhonnêtes et des «  vortex  » de virus gardent les planificateurs de l’Expo de Dubaï à l’affût

Les gens passent devant le panneau officiel marquant l’Expo 2020 de Dubaï près du pavillon de la durabilité à Dubaï le 16 janvier 2021. – L’exposition mondiale de six mois, une étape importante pour l’émirat qui a dépensé 8,2 milliards de dollars sur le lieu éblouissant de la l’espoir de booster son soft power et de réinitialiser l’économie, ouvrira désormais ses portes en octobre 2021.

Dubaï, Émirats Arabes Unis – Les variantes de virus voyous, le déploiement mondial des vaccins et les restrictions de voyage internationales sont étroitement surveillés à l’approche de l’Expo 2020 Dubaï.

Le méga événement en personne, probablement le plus grand jamais organisé dans le monde arabe, a coûté des milliards et a pris plus d’une décennie à planifier. Il est maintenant prévu de le faire le 1er octobre, un an après avoir été reporté par la pandémie.

« Ici, aux Émirats arabes unis, nous sommes optimistes, mais nous sommes réalistes et pratiques », a déclaré mardi à CNBC le ministre d’État des Émirats arabes unis et directeur général de l’Expo 2020 de Dubaï, Reem Al Hashimy.

« Nous espérons que dans les cinq prochains mois, nous allons voir une meilleure et une meilleure image globale », a déclaré Al Hashimy. « Nous pouvons encore nous retrouver avec des vortex ici et là qui restent encore difficiles, mais dans l’ensemble, nous espérons une reprise plus poussée. »

Plus de cas de COVID-19 ont été signalés dans le monde au cours des deux dernières semaines qu’au cours des six premiers mois de la pandémie, alors même que les vaccinations mondiales se multiplient. L’Inde est aux prises avec une troisième vague mortelle, et des variantes voyous du virus – telles que les souches détectées pour la première fois en Afrique du Sud et au Royaume-Uni – pourraient encore poser un risque important.