De nouvelles variantes mutantes du coronavirus pourraient être rampantes non détectées aux États-Unis en raison d’un faible niveau de séquençage génétique des tests COVID positifs dans le pays, selon les responsables de la santé.

Il y a maintenant plus de 350 cas signalés de «super-covid» aux États-Unis à partir des trois souches qui ont été détectées pour la première fois au Brésil, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Cependant, les responsables de la santé disent qu’il est très probable que le nombre de nouvelles variantes circulant dans le pays soit beaucoup plus élevé car les virus par nature mutent constamment à mesure qu’ils se propagent.

Certaines mutations peuvent être préjudiciables à un virus, le faisant mourir, mais c’est le fait que certaines peuvent être plus mortelles, voire résistantes aux vaccins, qui est préoccupant.

Les scientifiques sont généralement capables de surveiller différentes souches grâce à un séquençage génétique qui leur permet d’examiner le virus à partir de cas actifs et d’étudier comment la souche particulière infectera les autres et réagira aux vaccins.

La variante sud-africaine a une mutation dans sa protéine de pointe (entourée en jaune) qui la rend plus contagieuse, capable de réinfection et potentiellement plus immunisée contre les vaccins. Deux personnes en Caroline du Sud sont les premiers cas aux États-Unis mais, comme elles n’ont pas voyagé récemment et n’ont aucun lien évident, la variante peut déjà se répandre aux États-Unis.

Bien qu’aucune des trois nouvelles variantes de COVID ne se soit avérée plus mortelle, elles sont plus transmissibles et les experts craignent qu’elles pourraient potentiellement diminuer les effets du vaccin.

Mais la détection de nouvelles variantes par ces moyens a été difficile aux États-Unis, où seule une fraction des tests de coronavirus positifs est envoyée pour un séquençage supplémentaire, selon le Washington Post.

Les responsables de la santé affirment que les souches émergentes ont maintenant mis les experts médicaux et les scientifiques dans une « course contre la montre » pour identifier de nouvelles formes potentiellement plus mortelles de COVID-19.

«La surveillance génomique est probablement la chose numéro un, en plus du test de covid-19 lui-même, que nous pouvons faire pour suivre le virus», a déclaré le biochimiste de l’ARN Keith Gagnon de la Southern Illinois University, au Post. «Sans lui, nous volons à l’aveugle.

Alors que les experts de la santé et les scientifiques ont soutenu les efforts visant à effectuer un séquençage généralisé, la pénurie semble être due à un manque de financement, selon le rapport.

Le problème reflète les obstacles rencontrés dans les premiers jours de la pandémie lorsque le coronavirus se propageait à travers le pays sans contrôle en raison d’un manque de tests.

Les nouvelles variantes ont fait craindre qu’elles pourraient potentiellement faire dérailler les efforts de vaccination dans le pays et anéantir des mois de progrès.

«Toutes les mutations ne sont pas créées égales», a déclaré Mary Petrone, qui étudie les maladies infectieuses à l’Université de Yale. «Le virus va avoir de la chance de temps en temps.

Le nombre de personnes hospitalisées aux États-Unis a continué de baisser dans tous les États

Des données récentes avaient également offert une lueur d’espoir dans la bataille nationale contre le virus, les taux d’infection et d’hospitalisation chutant presque partout aux États-Unis.

Et vendredi, aucun État n’a signalé un nombre record de cas hebdomadaires pour la première fois depuis le 1er novembre, selon le COVID Tracking Project.

Les hospitalisations restent supérieures à 101 000, mais le nombre continue de baisser dans presque tous les États.

Il y a actuellement plus de 25,9 millions de cas confirmés de coronavirus dans le pays et 436 257 décès au total.

165 339 autres cas ont été signalés vendredi, avec 3 503 décès – une légère diminution par rapport à la veille.

Bien qu’aucune des trois souches détectées jusqu’à présent ne se soit avérée plus mortelle, elles semblent se propager plus facilement, ce qui pourrait entraîner davantage d’hospitalisations et de décès.

L’une des trois principales variantes que les experts surveillent a été découverte au Royaume-Uni à la fin de l’année dernière et a été détectée dans des dizaines de pays depuis.

Les responsables de la santé ont initialement déclaré que cela ne semblait pas aggraver la maladie, mais certaines informations plus récentes suggèrent que cela pourrait – cela reste inconnu pour le moment.

La variante pourrait devenir dominante aux États-Unis d’ici mars, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

D’autres variantes détectées pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil semblent également plus contagieuses, selon les experts.

Les données à ce jour suggèrent que les vaccins actuels devraient toujours protéger contre ces variantes, bien que leur efficacité puisse être légèrement diminuée.

Il existe des preuves que certains traitements par anticorps peuvent être moins efficaces contre certaines variantes.

Il existe des moyens d’ajuster les vaccins et les traitements pour maintenir leur efficacité, a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses.