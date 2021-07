Des RATS et des chiens à New York sont infectés par de nouvelles variantes de Covid qui pourraient esquiver les vaccins, ont découvert des chercheurs.

La découverte surprenante a été faite après qu’une équipe de scientifiques ait parcouru les égouts de la Grosse Pomme à la recherche du coronavirus et de ses mutations.

On a découvert qu’un rat de New York était porteur d’une mutation Covid Crédit : Getty

Ils ont trouvé quatre variantes quelque peu résistantes aux anticorps, ce qui pourrait réduire l’efficacité des vaccins, rapporte NBC4.

La ville de New York teste les eaux usées à la recherche de signes de Covid depuis janvier comme alternative aux échantillons cliniques.

Des virologues et des microbiologistes des collèges Queens et Queensborough de CUNY ont examiné les eaux usées et les mutations de Covid ont été trouvées dans trois usines de traitement des eaux usées différentes.

Leur étude – qui n’a pas été examinée par des pairs – a conclu que ceux-ci provenaient d’animaux vivant dans ou à proximité de la station d’égout en assez grand nombre pour soutenir une épidémie pendant six mois.

L’équipe de recherche a conclu que les rats et les chiens étaient les coupables.

« TEMPÊTE PARFAITE POUR LES RATS »

La transmission de Covid d’animal à humain est extrêmement rare mais a été observée chez des visons aux États-Unis.

Les responsables du ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale de la ville ont déclaré qu’ils avaient examiné les résultats, qu’ils ont qualifiés de « préliminaires » et qu’ils travaillaient pour déterminer l’origine des mutations.

« Il existe diverses explications possibles pour les mutations identifiées et nous discuterons des théories avec des partenaires scientifiques et gouvernementaux », a écrit Patrick Gallahue, porte-parole du ministère de la Santé.

« Une chose que nous savons des tests cliniques et de la surveillance, c’est que Covid-19 circule à New York et que le meilleur moyen pour les New-Yorkais de se protéger et de protéger les autres est de se faire vacciner. »

Le rodentologue Bobby Corrigan – surnommé le « rat tsar » de la ville – a estimé que des millions de rats sont morts à New York tout au long de la pandémie.

La population de rats a dépassé ses niveaux d’avant la pandémie dans certains points chauds de rongeurs en raison de l’augmentation de la nourriture et de l’espace disponible, selon Corrigan.

« Il y a certains blocs dans certains quartiers de New York où c’est la tempête parfaite pour les rats », a déclaré Corrigan.

« Dans ces régions, je soupçonne qu’ils sont en fait de retour maintenant en plus grand nombre qu’avant la pandémie. »

Des chercheurs ont écumé les égouts de New York à la recherche de Covid Crédit : Getty – Contributeur