Des vandales peignent des insultes raciales sur le «pont orange» de Port Alberni quelques heures après la marche de réconciliation – Kelowna Capital News

Quelques heures après que 1 000 personnes ont traversé le « pont orange » de Port Alberni pour honorer les survivants des pensionnats indiens, passant devant un panneau nouvellement peint proclamant « chaque enfant compte », le panneau a été vandalisé avec une insulte raciale.

L’incident a eu lieu lors de la deuxième Journée nationale annuelle de vérité et réconciliation, désignée en 2021 pour reconnaître l’impact intergénérationnel des pensionnats au Canada. La journée est censée être une commémoration publique de l’histoire douloureuse et continue des pensionnats indiens et fait partie du processus de réconciliation au Canada.

Le pont, anciennement connu sous le nom de pont Riverbend, qui traverse la rivière Somass juste à côté du bâtiment administratif de Tseshaht, était un point central de la marche du jour du chandail orange de Port Alberni le vendredi 30 septembre.

Les représentants de Tseshaht ont appris vendredi vers 22 heures que la barricade du côté est du pont avait été vandalisée et qu’une insulte raciale avait été peinte sur une partie du slogan “chaque enfant compte”.

“Bien que ce type d’acte ne surprenne pas beaucoup, c’est un triste rappel de la profondeur du travail que nous, en tant que communauté et société au sens large, avons devant nous pour éliminer le racisme”, a écrit un représentant dans un communiqué. . Ils ont remercié les membres autochtones et non autochtones qui se sont rapidement rassemblés tard vendredi soir pour nettoyer le vandalisme et ont appelé les représentants du gouvernement à tous les niveaux à condamner ce genre d’action raciste.

“Il y a une tolérance zéro pour le racisme et la haine dans notre communauté”, indique le communiqué.

«Après la journée édifiante de rassemblement communautaire qui a eu lieu hier, nous espérons que cet acte blessant et irrespectueux ne fera pas tomber nos survivants… nous ne pouvons pas laisser la haine de quelques personnes briser la force de notre communauté et les relations positives qui se forgent .”

La mairesse de Port Alberni, Sharie Minions, l’a qualifié d’« acte de vandalisme et de haine absolument dégoûtant.

“Bien que nous ayons fait de grands progrès, cet acte montre combien de travail il reste à faire au sein de notre communauté”, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. “La réconciliation, les relations, l’apprentissage et la compréhension n’ont jamais été aussi importants.”

Elle a déclaré que c’était le moment de montrer son soutien à ceux qui luttent quotidiennement contre le racisme.

La GRC de Port Alberni enquête sur l’incident, l’agent des relations avec les médias de la GRC, le const. dit Richard Johns. “Des actes insensés comme celui-ci sont inacceptables et troublants pour notre communauté, et renversent les efforts vers la vérité et la réconciliation”, a-t-il déclaré.

Le conseiller en chef élu de Tseshaht, Ken Watts, a déclaré avant la marche et le rassemblement de vendredi que cette semaine avait été émouvante pour la nation et ses membres. Le vendredi précédent était le dernier jour de la première phase de recherche de lieux de sépulture sur l’ancien site du pensionnat indien d’Alberni, ou AIRS, qui se trouvait sur les terres de Tseshaht. Des survivants, des étudiants, des membres de la communauté et Mainroad Contracting sont sortis mardi pour peindre des aspects du pont en orange.

Des branches de cèdre ont été fixées au pont avant la promenade, en signe de protection pour les survivants qui marchent dessus et retournent sur l’ancien site AIRS.

La GRC demande au public toute information ou vidéo de tableau de bord permettant d’identifier la ou les personnes responsables du vandalisme. Toute personne ayant des informations à partager peut appeler le détachement au 250-723-2424.

susie.quinn@albernivalleynews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter