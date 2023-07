Des vandales ont peint des pierres tombales à la bombe et coupé des filets de soccer au parc de Richmond – Shaw Local

La police de Richmond a demandé aux résidents de vérifier les images de leurs caméras de sonnette et de contacter la police s’ils ont vu un comportement suspect la semaine dernière après que du vandalisme a été signalé à Bennett Park, au cimetière de Richmond et dans un immeuble d’habitation sur Prairie Ridge Road.

Les dommages de la semaine dernière comprenaient le fait de pousser des toilettes portables, de couper des filets de football, de forcer l’entrée dans un hangar d’entretien et de peindre au pistolet l’équipement du parc, les terrains du parc et les pierres tombales, selon un communiqué de presse publié lundi.

La peinture en aérosol orange et blanche trouvée au cimetière, du côté ouest de Richmond, semble correspondre à la peinture en aérosol trouvée sur un immeuble en brique près du service de police, Sgt. Jennifer Fillicaro a déclaré dans une interview.

Au cimetière, le vandalisme signalé comprenait des dommages aux souvenirs et aux fleurs laissés sur les tombes. « Des vases et des souvenirs en verre laissés sur un terrain ont été brisés sur une route », a déclaré Fillicaro. « C’est triste. »

La police ne sait pas quand les trois zones ont été endommagées, mais des rapports ont été faits les mardi, mercredi, jeudi et vendredi 27-30 juin, a-t-elle ajouté.

La présidente du village de Richmond, Toni Wardanian, a déclaré lundi qu’elle pensait que la peinture en aérosol avait été éliminée des pierres tombales et que les filets de football étaient en train d’être remplacés.

Les volontaires vérifient souvent le cimetière et y nettoient, a déclaré Fillicaro.

La police pense que les dégâts se sont produits la nuit, car les résidents appellent généralement le poste lorsqu’ils constatent une activité inhabituelle pendant la journée, a déclaré Fillicaro.

La présomption est que les dommages ont été causés par des mineurs, mais ce n’est qu’une supposition, ont déclaré des responsables.

« La dernière fois que quelque chose comme ça s’est produit, c’était des adultes », a déclaré Wardanian.

En février 2021, deux femmes, âgées de 21 et 37 ans, et un homme de 24 ans ont été accusés d’obscénités peintes à la bombe sur un mur donnant sur la rue à l’école primaire de Richmond et d’avoir défiguré les portes, les fenêtres, les bancs et les murs de la maison de campagne. au parc Bennett.

Tous les trois ont été condamnés à des amendes de plus de 6 000 $, selon les archives judiciaires.