Des vandales mettent le feu et détruisent des œuvres phares de l’un des artistes vivants les plus célèbres d’Italie à Naples

Des vandales ont incendié et détruit une œuvre d’art phare de l’un des artistes vivants les plus célèbres d’Italie tôt mercredi devant l’hôtel de ville de Naples.

Au moment où les flammes ont été éteintes, tout ce qui restait de l’installation de Michelangelo Pistoletto était un cadre carbonisé.

L’œuvre de Pistoletto, intitulée « Venus of the Rags », était exposée à Naples depuis le 28 juin. Elle comportait une grande Vénus nue néoclassique en plâtre, inspirée de la « Vénus à la pomme » du sculpteur danois Bertel Thorvaldsen du XIXe siècle, piochant dans une montagne de chiffons.

GWYNETH PALTROW SOLEIL TOPLESS AVEC SON MARI BRAD FALCHUK PENDANT SES VACANCES EN ITALIE

Pistoletto a fait plusieurs versions de « Venus of the Rags ». Le premier, en 1967, avait une Vénus en béton ou en ciment achetée dans une jardinerie recouverte de mica pour créer une surface scintillante. D’autres ont utilisé des moulages en plâtre de cette statue, et l’un a été fabriqué en marbre grec contenant du mica, selon la Tate Gallery, qui possède l’une des pièces.

Pistoletto a déclaré au quotidien Corriere della Sera que les raisons de l’attaque pourraient être nombreuses.

ROME OUVRE AU PUBLIC LE SITE DE L’ASSASSINAT DE CÉSAR

« C’est une œuvre qui appelle à la régénération, sur la nécessité de trouver un équilibre et une harmonie entre deux esprits qui sont représentés d’une part par la beauté, et d’autre part par la consommation consommée, un désastre », a déclaré le 90-year-old- dit le vieil artiste.

Il a ajouté: « Le monde s’enflamme de toute façon. Les mêmes esprits qui font la guerre sont ceux qui ont mis le feu à Vénus. «

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pistoletto est un peintre, artiste de l’objet et théoricien de l’art qui est l’un des principaux représentants du mouvement italien Arte Povera de la fin des années 1960 et du début des années 1970 à travers lequel les artistes ont attaqué l’establishment politique, industriel et culturel.