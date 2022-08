Des vandales empoisonnent les arbres de Kelowna – Kelowna Capital News

Le personnel de la ville de Kelowna est à la recherche de ceux qui, selon eux, ont intentionnellement empoisonné des arbres sur la propriété publique.

Un grand orme, dont l’âge est estimé à plus de 60 ans, a récemment été empoisonné dans une zone écologiquement sensible du pâté de maisons 900 de Manhattan Drive et est mort.

« Ces actes intentionnels de nuire à nos arbres sont vraiment tragiques et insensés », a déclaré Tara Bergeson, technicienne en foresterie urbaine. «Avec tous les avantages que les arbres procurent à notre ville, la grande question en matière de vandalisme par les arbres est« pourquoi »? L’orme de Manhattan était un arbre mature fournissant de l’ombre, contribuant à assainir l’air du quartier et à embellir la rue.

Bergerson a déclaré que l’enlèvement de l’arbre mort a coûté environ 5 000 $ aux contribuables de Kelowna.

De plus, à l’extrémité sud de Kelowna, un tremble du quartier de Kuipers Peak connu sous le nom de Clarance Greenspace a été empoisonné, causant la mort de sept arbres en raison du système racinaire étendu.

L’espace vert est classé en forêt humide, où les arbres modèrent le niveau des nappes phréatiques et stabilisent ainsi les pentes avoisinantes.

Toute personne ayant des informations liées au vandalisme est priée de contacter la ville de Kelowna au 250-469-8500.

