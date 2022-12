Des vandales détruisent l’art aborigène préhistorique

Les responsables sud-australiens ont été critiqués pour ne pas avoir sécurisé la grotte de Koonalda, qui avait déjà été vandalisée

Les intrus ont ruiné une œuvre d’art sacrée unique en son genre dans la grotte de Koonalda, en Australie-Méridionale, en dessinant dessus avec leurs doigts, a déclaré mercredi le ministre des Affaires autochtones et procureur général de l’État, Kyam Maher, aux médias locaux, exigeant un “peine sévère» pour les vandales non identifiés.

Datant d’environ 30 000 ans, l’art comprenait «certaines des premières preuves d’occupation autochtone de cette partie du pays», selon Maher.

Le graffiti, qui dit «ne regarde pas maintenant, mais c’est une grotte de la mort“, a laissé l’œuvre d’art”irrécupérable», a déclaré l’archéologue Dr Keryn Walshe au Guardian. “La surface de la grotte est très douce. Il n’est pas possible d’enlever le graffiti sans détruire l’art en dessous.”

Les vandales auraient enlevé des parties d’une clôture protégeant le site afin de ramper en dessous et d’entrer dans la grotte, un site du patrimoine national protégé depuis 2014. »Ce n’est pas une sorte de perturbation accidentelle“, a déclaré Maher. “C’est quelqu’un qui a délibérément traversé des clôtures, des barbelés et est entré et a détruit ce.”

Maher a promis d’augmenter la peine pour avoir enfreint les lois de protection du patrimoine aborigène de l’État, qui sont actuellement passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison ou d’une amende de 10 000 $. Le gouvernement envisage également d’installer un système de surveillance vidéo en direct et a consulté le peuple autochtone Mirning, pour qui la grotte est sacrée, pour améliorer la sécurité, a-t-il ajouté.

Pour certains, cependant, c’était trop peu, trop tard. Walshe a souligné que la clôture était devenue «inadéquat” au cours des quatre dernières décennies, permettant aux anciens vandales d’accéder, contre l’insistance de Maher, il suffisait d’empêcher la plupart des intrus potentiels d’entrer.

“L’incapacité à construire une porte efficace ou à utiliser des services de sécurité modernes… a, à bien des égards, permis à ce vandalisme de se produire», a déclaré le Dr Clare Buswell, présidente de la Commission de conservation de la Fédération australienne de spéléologie, au comité parlementaire permanent des terres aborigènes en juillet – un mois après que le gouvernement a été informé pour la première fois que le vandalisme s’était produit.

“C’était volontaire, profondément incisé, endommageant l’art, et rien n’a été fait depuis pour protéger le site, donc cela pourrait continuer jusqu’à ce qu’une protection soit installée,” elle a dit. “Il n’est tout simplement pas suffisant que le ministre dise, oh, nous allons simplement augmenter le montant des amendes ou d’autres mesures punitives.”