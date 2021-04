Un ancien policier et témoin de la défense dans le procès pour meurtre de George Floyd de l’ex-flic de Minneapolis Derek Chauvin, a été pris pour cible par des vandales qui ont laissé une tête de porc coupée sous le porche d’une maison dans laquelle il ne vit plus.

Un habitant de Santa Rosa, en Californie, a trouvé leur maison maculée de sang animal et a découvert une tête de cochon près du porche, samedi matin. La personne aurait vu plusieurs personnes vêtues de noir, qui ont fui les lieux en appelant le 911.

La résidence était apparemment « Faussement ciblé », selon la police, parce que Barry Brodd – un officier de police à la retraite de Santa Rosa qui a témoigné en tant qu’expert du recours à la force à l’appui de la défense de Chauvin – y vivait autrefois.

𝗕𝗹𝗼𝗼𝗱 𝗩𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺 𝗶𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗥𝗼𝘀𝗮: ⠀ Cette maison de Santa Rosa a été vandalisée par un groupe qui a jeté une tête de porc sur le porche et a éclaboussé du sang partout ⠀ La maison appartenait à Barry Brodd qui a témoigné pour la défense dans le procès de Chauvin ⠀ (1/3 ) #ChauvinTrialpic.twitter.com/tTfhmZqD1r – Dion Lim (@DionLimTV) 18 avril 2021

« M. Brodd ne vit plus dans la résidence depuis plusieurs années et ne réside plus en Californie », la police a déclaré dans un communiqué. «Parce que M. Brodd ne vit plus dans la ville de Santa Rosa, il semble que la victime ait été faussement ciblée.»

Les autorités ont lié l’incident à un autre cas de vandalisme, où une grande statue de main devant le centre commercial Santa Rosa Plaza a été maculée de sang la même nuit. Les vandales ont également laissé un panneau indiquant: « Pouet pouet. »





Aussi sur rt.com

L’affilié de l’Utah ABC fait appel à un ambulancier paramédical et envoie un équipage chez lui, après qu’un piratage a révélé qu’il avait fait don de 10 $ à un fonds de défense de Kyle Rittenhouse







La défense de Derek Chauvin a présenté ses arguments la semaine dernière, Brodd insistant sur le fait que la mort de Floyd était « Pas un incident de force meurtrière, » mais plutôt «Un incident de mort accidentelle.»

LIRE LA SUITE: L’ACLU et d’autres font exploser un expert médical attestant que Floyd est mort d’un arrêt cardiaque, signalant une poursuite contre lui dans une affaire « étrangement similaire »

Le chef de la police de Santa Rosa a immédiatement distancé la force de ce témoignage, disant que Brodd a quitté la force en 2004, et ses paroles « Ne reflètent pas les valeurs et les croyances » du département.

Les jurés du procès très médiatisé devraient entendre lundi les plaidoiries rivales, et le verdict pourrait arriver dès mercredi, en fonction de la durée des délibérations. Pendant ce temps, les forces de l’ordre se préparent à d’éventuelles troubles généralisés, car un acquittement devrait entraîner des émeutes de masse et des violences à Minneapolis et au-delà.





Aussi sur rt.com

Le procès Derek Chauvin devrait être un référendum sur la formation de la police, mais se concentre plutôt sur la race







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!