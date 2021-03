Pour de nombreux pays d’Europe de l’Est et des Balkans occidentaux, les dilemmes soulevés par le tiret pour acquérir des vaccins COVID ont été comparés à ceux qui existaient pendant la guerre froide.

Les gouvernements de la région se sont vu poser les questions suivantes: quel vaccin est le meilleur? Lequel peut être disponible rapidement? Risquent-ils de nuire aux relations avec l’Occident s’ils se tournent vers la Russie pour leurs doses manquantes?

« Ce que j’aime dans la guerre froide, ce sont les implications idéologiques plus profondes, car je pense que la diplomatie des vaccins concerne davantage les valeurs que les vaccins », a déclaré à Euronews Allison Carragher, chercheuse invitée à Carnegie Europe.

Le spécialiste des Balkans occidentaux et des pays de l’ex-Yougoslavie voit le choix de l’endroit où les pays d’Europe de l’Est peuvent obtenir leurs doses comme un « choc de deux systèmes de valeurs », avec les vaccins chinois et russe d’un côté et les vaccins occidentaux du côté autre.

« Il ne s’agit pas seulement de soft power ou de bonne volonté géopolitique, il s’agit de quelles sont les valeurs sous-jacentes à ces programmes de vaccination », a-t-elle ajouté.

Selon Carragher, certains des problèmes plus larges soulevés par cette fracture que les pays de l’Est doivent prendre en compte sont de savoir s’ils ont besoin de transparence, de partager des données, d’impliquer le secteur privé et de faire confiance à un régulateur.

Mais maintenant, le spectre d’acteurs clés est plus large que pendant la guerre froide, certains pays se tournant vers la Chine, souligne Joanna Hosa, directrice adjointe du programme Europe élargie au Conseil européen des relations extérieures.

Elle convient que les pays de la région préfèrent clairement les vaccins de leurs alliés politiques, mais ajoute que l’efficacité des vaccins est également une dimension importante.

Le dilemme russe: « Les preuves scientifiques importent ici »

La Russie était tout droit sortie de la porte dans la course au vaccin COVID, déclarant qu’elle avait enregistré un coup en août 2020, mais de nombreux scientifiques dans le pays et à l’étranger ont remis en question la décision de le rendre disponible avant les essais de phase 3, qui durent normalement des mois. et impliquer des milliers de personnes.

« Ce genre de réaction s’est retourné contre la Russie au départ », a expliqué Hosa, ajoutant que c’est la raison pour laquelle de nombreux pays « ont préféré les vaccins occidentaux au début … parce que les preuves scientifiques importent ici ».

Mais lorsque certains en Europe de l’Est et dans les Balkans occidentaux ont vu que les vaccins russes et chinois étaient plus faciles à obtenir, ils ont commencé à changer d’avis, a-t-elle ajouté.

En effet, même certains pays de l’UE se sont ralliés avant que Spoutnik V ne soit approuvé par le régulateur des médicaments du bloc, la Hongrie et la Slovaquie recevant déjà des doses.

« L’Allemagne a également envisagé de produire des vaccins Spoutnik, répétant le mantra selon lequel il est dans l’intérêt de tous de faire vacciner autant de personnes que possible en Europe et dans toute l’Europe », a déclaré Hosa, et le 9 mars, la Chambre de commerce italo-russe a annoncé que le premier produira Spoutnik V à partir de juillet.

Mais quel que soit le besoin urgent de vaccins, certains anciens États soviétiques n’ont pas été en mesure de passer outre les querelles avec Moscou, le moins surprenant étant l’Ukraine.

« L’Ukraine ne voudrait pas être dépendante de son ennemi – ces pays sont en guerre et la situation est tellement émouvante et les niveaux de confiance sont si bas, du moins du côté ukrainien », a expliqué Hosa, affirmant que Kiev était allé comme loin de légiférer contre le vaccin russe afin que le simple achat du vaccin soit illégal.

Il y a eu une pétition pour aller contre le vaccin russe « parce qu’il est considéré comme une menace pour la sécurité nationale », a-t-elle ajouté.

La guerre russo-géorgienne est également fraîche dans l’esprit des Géorgiens, selon l’expert, « leurs émotions sont donc assez fortes aussi », ce qui les rend plus susceptibles de se repousser pour les vaccins chinois, ou du moins seulement un petit pourcentage global de Adoption de Spoutnik V.

« La Moldavie est sur la clôture. Alors que la présidente actuelle est très pro-européenne, elle ne veut pas non plus avoir de problèmes avec la Russie », a déclaré Hosa, alors « ils pourraient acheter des doses, mais ce ne serait pas la majorité ».

De l’autre côté de la médaille, la Biélorussie a accueilli les vaccins Spoutnik V à bras ouverts, car « ils n’ont vraiment rien à perdre, car ils ne courtisent pas vraiment l’UE ni aucun autre pays et Loukachenko parie sur la Russie » .

Entre-temps, la chef de l’opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, a négocié pour obtenir des vaccins occidentaux pour les Biélorusses, mais ses actions sont plus symboliques car, même si elle obtient certaines promesses, le régime bélarussien ne les acceptera probablement pas, selon à Hosa.

Dons entre pays – « ça doit être » politique

Les relations géopolitiques entre les pays sont également en jeu lorsqu’il s’agit de donner des doses aux pays qui en ont besoin.

La Serbie a été considérée comme l’un des meilleurs vaccinateurs au monde, le gouvernement mettant un point d’honneur à dire que la sécurisation des coups n’était pas une question politique.

Le président Aleksandar Vučić a récemment déclaré à Euronews que « certains vaccins venant de l’Est étaient encore plus sûrs que ceux que nous recevions de l’Ouest », ajoutant « mais tous étaient excellents ».

Cependant, creusez un peu plus profondément et Carragher dit que « cela doit être » politique.

« Est-ce qu’il (Vučić) sauve des vies avec des vaccins? Oui, très probablement et personne ne le conteste, mais il y a des implications politiques. Nous vivons dans un monde politique réel, vous devez donc examiner toutes les implications », a-t-elle déclaré.

L’expert des Balkans occidentaux dit que le président serbe a donné un cours « magistral » de diplomatie des vaccins, en travaillant avec l’Europe, les États-Unis, la Chine et la Russie et en l’utilisant à son avantage tant sur le plan national que politique.

Il a fait don de vaccins dans la région, notamment à la Macédoine du Nord, au Monténégro, à la Bosnie – en commençant par la majorité serbe mais ensuite aux deux entités – ainsi qu’en envoyant des vaccins à la population serbe du Kosovo.

«Il y a une composante ethnique, une composante politique», a expliqué Carragher, «et le Premier ministre de Serbie a lié ces dons de vaccins à une plus grande intégration régionale, ce qui, à première vue, est une déclaration très générale, mais Aleksandar Vučić est également l’un des les dirigeants régionaux à la tête de ce mini projet et proposition de coopération régionale Schengen, dont certains des autres pays des Balkans occidentaux restent très sceptiques. «

D’autre part, Hosa dit qu’il n’est pas passé inaperçu que la Serbie a « joué à des jeux géopolitiques dans son propre pays » en travaillant avec la Chine et la Russie tout en étant candidate à l’adhésion à l’UE, ce qui aurait pu conduire à s’inquiéter de savoir où cela le pays va vraiment géopolitiquement – dans les bras de Bruxelles, Moscou ou Pékin.

Le désastre des relations publiques de l’UE

Le programme de vaccination de la Commission européenne a fait l’objet de nombreuses critiques pour sa lenteur de déploiement.

Pour cette raison, Hosa ne pense pas que les décisions de certains gouvernements d’Europe de l’Est de faire cavalier seul en dehors des directives de l’EMA auront un impact négatif sur leur position dans le bloc ou leur adhésion à l’Union.

Dans les Balkans occidentaux, de nombreux pays ne se qualifiaient pas pour COVAX – l’installation permettant de coordonner les achats de jabs à l’échelle mondiale pour garantir que les pays les plus pauvres ne soient pas exclus de la course aux vaccins – dépendaient donc des livraisons de l’UE.

Lorsque les vaccins de l’UE ont tardé à faire surface, Carragher pense que les pays ont choisi de se tourner reflètent le leadership politique et leurs tendances.

« L’Albanie et le Monténégro étaient des piliers pour rester avec l’Occident, se tourner vers l’UE, se tourner vers ces institutions, et être plus sérieux ou déterminés à être l’OTAN, l’UE, les pays occidentaux », a-t-elle déclaré.

« Alors qu’un pays comme la Serbie a été tout à fait disposé à travailler avec celui qui peut le mieux servir son agenda national. »

Elle pense que la région des Balkans occidentaux a été à plusieurs reprises mise sur la touche dans son parcours européen et que la pandémie n’a fait qu’exacerber « le sentiment qu’ils ont été oubliés », non seulement en termes de diplomatie vaccinale, mais aussi en termes de dépenses fiscales majeures pour maintenir les économies à flot.

« L’UE n’a pas été la première à introduire des vaccins dans la plupart de ces pays et bien qu’il s’agisse de très petits nombres dont nous parlons venant d’autres pays, le symbolisme compte », a expliqué Carragher.

‘Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas’

Alors que la diplomatie vaccinale peut sembler être un sujet brûlant dans le contexte de la pandémie, Hosa pense que nous oublierons qui a acheté à qui avec le temps.

«Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas», dit-elle. «Beaucoup de choses seront pardonnées» parce que les États réagissaient à une crise mondiale.

Hosa dit qu’elle est « prudemment optimiste » pour le programme de l’UE en Europe de l’Est et dans les Balkans occidentaux car le bloc a acheté tant de doses, mais elle aimerait voir des promesses concrètes faites, en particulier en ce qui concerne le voisinage oriental, qui a « pas encore beaucoup d’attention ».

Carragher ajoute que le choix de la personne à qui acheter les vaccins n’est pas la seule décision qui pourrait affecter les pays à long terme.

« Il ne s’agit pas seulement de savoir qui va fournir le vaccin cette année », a-t-elle déclaré. «Si vous devenez fabricant d’un vaccin chinois ou russe, c’est un partenariat à long terme – y a-t-il d’autres liens implicites ou explicites liés à une partie de cette diplomatie vaccinale qui n’ont pas encore été découverts?

Alors que les deux experts pensent que la géopolitique a joué un rôle dans l’acquisition de vaccins à l’Est, Carragher ajoute que ce n’était clairement pas la seule considération pour les pays aux prises avec une maladie mortelle.

« En partie, ces (décisions) ne font que partie des pressions démocratiques et de la pression pour sauver des vies, dans certains cas plus que: » Oh, nous allons choisir la Russie pour cela. « »