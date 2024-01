Des vagues massives déferlent sur la base de l’armée américaine dans le Pacifique Sud et provoquent d’importantes inondations (vidéo)

Mode de vie





ROI-NAMUR, Îles Marshall – Des vagues massives ont provoqué d’importantes inondations dans une base isolée de l’armée américaine dans le Pacifique Sud, et l’intégralité de l’événement a été filmée.

La garnison de l’armée américaine de l’atoll de Kwajalein (USAG-KA) a déclaré qu’une inondation majeure s’était produite samedi soir à Roi-Namur, dans les Îles Marshall. Une série de fortes vagues ont frappé la salle à manger, faisant tomber les portes de leurs gonds, projetant les meubles et provoquant la perte de l’équilibre et la chute de plusieurs personnes.

La vidéo (ci-dessus) tournée par Erik Hanson montre le moment où une énorme vague enfonce une porte, emportant les gens à l’intérieur du bâtiment. Il profitait d’une soirée à l’Outrigger Bar & Grill lorsque des « vagues scélérates » ont déferlé sur le bâtiment.

«J’ai vu mes amis disparaître sous mes yeux», a déclaré Hanson. « D’autres vagues continuaient à arriver. Tout le monde a réagi au scénario d’urgence et, heureusement, personne n’a été gravement blessé. »

Les autorités affirment que personne n’a été tué et qu’une seule personne a été blessée.

Le service météorologique national de Guam a émis un avertissement de hautes vagues pour les Îles Marshall de samedi après-midi à dimanche pour « des vagues déferlantes dangereusement grandes de 10 à 15 pieds ». L’avertissement prévoyait également des inondations mineures le long des côtes orientées vers le nord, à proximité des marées hautes.

Quatre-vingts des quelque 120 membres du personnel vivant sur la base ont été évacués. L’armée a relocalisé tous les résidents de Roi jusqu’à ce que les services soient rétablis.

Les énormes vagues ont provoqué d’importantes inondations dans la base.

« Dégager la piste de Roi-Namur et évaluer sa sécurité est notre priorité absolue maintenant que nous avons évacué le personnel non requis pour les premiers efforts d’intervention », a déclaré le colonel Drew Morgan, commandant de la garnison USAG-KA. “Une fois la piste ouverte, nous pouvons déplacer les personnes et les équipements pour lancer le processus de récupération.”

Les vagues étaient si grosses qu’elles ont endommagé la base et deux aéroports voisins des Îles Marshall.

L’île est la deuxième plus grande île de l’atoll de Kwajalein dans la République des Îles Marshall.

“Roi-Namur représente la pointe de la lance de Kwajalein”, a déclaré Morgan. « Les résidents de Roi constituent une partie spéciale de la famille Team Kwaj. La main-d’œuvre et la communauté ont lancé une réponse de soutien impressionnante. Je suis très fier de faire partie de l’équipe Kwaj.

Le service météorologique national de Guam a émis un avertissement de hautes vagues pour les îles Marshall.

Que sont les vagues scélérates ?

Les vagues scélérates, anormales ou tueuses font partie du folklore marin depuis des siècles, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), mais n’ont été acceptées comme réelles par les scientifiques qu’au cours des dernières décennies.

« Les vagues de tempête extrêmes, appelées « vagues de tempête extrêmes » par les scientifiques, sont des vagues qui sont plus de deux fois plus grandes que les vagues environnantes, sont très imprévisibles et proviennent souvent de manière inattendue de directions autres que les vents et les vagues dominants », déclare la NOAA.

La plupart des signalements de voleurs les décrivent comme des « murs d’eau » avec des parois abruptes et des creux profonds, ajoute la NOAA.

Les vagues scélérates ne sont pas très courantes, c’est pourquoi il n’existe pas beaucoup de données à leur sujet, selon la NOAA. Les chercheurs tentent toujours de comprendre exactement comment et quand se forment les vagues scélérates.











