Des vagues de drones russes ciblent les infrastructures ukrainiennes et provoquent des pannes de courant

L’Ukraine a déclaré lundi qu’elle avait abattu tous les drones russes lors d’une nouvelle vague d’attaques, après que Moscou a lancé une troisième journée consécutive sans précédent de frappes aériennes contre des cibles civiles.

Pendant ce temps, les responsables russes étaient sous le choc des informations selon lesquelles un grand nombre de soldats russes avaient été tués lors d’une attaque contre un dortoir où ils étaient hébergés en Ukraine occupée, à côté d’un dépôt de munitions. Kyiv et des blogueurs nationalistes russes ont déclaré que des centaines de soldats russes étaient morts. Les responsables installés par la Russie ont parlé de nombreuses pertes sans donner de chiffre.

La Russie a connu la nouvelle année avec des attaques nocturnes contre des villes ukrainiennes, dont Kyiv, à des centaines de kilomètres des lignes de front. Cela marque un changement de tactique après des mois au cours desquels Moscou espacait généralement ces frappes d’environ une semaine.

Après avoir tiré des dizaines de missiles le 31 décembre, la Russie a lancé des dizaines de drones Shahed de fabrication iranienne les 1er et 2 janvier. Mais Kyiv a déclaré lundi avoir abattu les 39 drones de la dernière vague, dont 22 abattus au-dessus de la capitale.

Des couples de personnes âgées participent à un rassemblement de danse traditionnelle dans un centre commercial souterrain le jour du Nouvel An à Kyiv. (Spencer Platt/Getty Images)

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que les dernières grèves avaient coupé l’électricité et le chauffage.

“Il y a des coupures de courant d’urgence dans la ville”, a-t-il déclaré sur l’application de messagerie Telegram.

Plus tôt, il a déclaré qu’une personne avait été blessée par les débris d’un drone détruit qui avait heurté une route et endommagé un bâtiment dans un quartier du nord-est de la capitale.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les informations de manière indépendante.

Kyiv a déclaré que la nouvelle tactique était un signe du désespoir de la Russie alors que la capacité de l’Ukraine à défendre son espace aérien s’était améliorée.

La Russie avait tenté de détruire l’infrastructure énergétique de l’Ukraine pendant des mois, mais avait échoué car l’Ukraine avait obtenu de meilleures défenses, a déclaré le chef de cabinet présidentiel Andriy Yermak sur Telegram.

“Maintenant, ils cherchent des itinéraires et tentent de nous frapper d’une manière ou d’une autre, mais leurs tactiques de terreur ne fonctionneront pas. Notre ciel se transformera en bouclier.”

Le président Volodymyr Zelenskyy a félicité les Ukrainiens pour leur gratitude envers les troupes et les uns envers les autres et a déclaré que les efforts de la Russie s’avéreraient inutiles.

“Drones, missiles, tout le reste ne les aidera pas”, a-t-il déclaré à propos des Russes. “Parce que nous sommes unis. Ils ne sont unis que par la peur.”

Les systèmes de défense aérienne de l’Ukraine ont travaillé toute la nuit pour faire tomber les drones entrants et avertir les communautés du danger imminent.

“C’est bruyant dans la région et dans la capitale : des attaques nocturnes de drones”, a déclaré le gouverneur de Kyiv, Oleksiy Kuleba.

“La défense aérienne est à l’œuvre”

“Les Russes ont lancé plusieurs vagues de drones Shahed. Ciblant des infrastructures critiques. La défense aérienne est à l’œuvre”, a-t-il déclaré sur l’application de messagerie Telegram.

La Russie, qui s’est emparée et prétend avoir annexé environ un cinquième de l’Ukraine, s’est tournée vers des frappes aériennes massives contre des villes ukrainiennes depuis qu’elle a subi des défaites sur le champ de bataille au cours de la seconde moitié de 2022.

Il affirme que ses attaques, qui ont coupé le chauffage et l’électricité à des millions de personnes en hiver, visent à réduire la capacité de Kyiv à se battre. L’Ukraine affirme que les attaques n’ont aucun but militaire et visent à blesser des civils, un crime de guerre.

“Coup massif” à Makiivka

Les blogueurs de guerre nationalistes russes ont bouillonné de colère lundi après des informations faisant état de pertes massives de soldats hébergés dans un dortoir à côté de munitions dans une ancienne école professionnelle à Makiivka, ville jumelle de la capitale régionale Donetsk, dans l’est de l’Ukraine occupée par la Russie. Des images non vérifiées mises en ligne montraient un immense bâtiment réduit à des décombres fumants.

Daniil Bezsonov, un haut responsable installé par la Russie dans les parties de la région de Donetsk contrôlées par Moscou, a déclaré que le bâtiment avait subi un “coup massif” de roquettes de fabrication américaine le soir du Nouvel An juste après minuit. Selon des rapports préliminaires, il servait de logement pour le personnel, a-t-il dit.

Le soldat ukrainien Pavlo Pryzhehodskyi, 27 ans, chante une chanson qu’il a écrite sur la ligne de front, alors que l’attaque russe contre l’Ukraine se poursuit, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 31 décembre 2022. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

“Il y a eu des morts et des blessés, le nombre exact est encore inconnu”, a déclaré Bezsonov sur l’application de messagerie Telegram. “Le bâtiment lui-même a été gravement endommagé.”

L’agence de presse russe TASS a déclaré qu’au moins 15 personnes avaient été blessées. Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que jusqu’à 400 Russes y avaient été tués “à la suite d’une” manipulation négligente d’appareils de chauffage “”.

Igor Girkin, un ancien commandant des troupes pro-russes dans l’est de l’Ukraine qui est devenu l’un des blogueurs militaires nationalistes russes les plus en vue, a également déclaré que le nombre de morts s’élevait à des centaines. Des munitions avaient été stockées dans le bâtiment, qui a explosé lorsque la caserne a été touchée.

Un blogueur militaire intervient

“Ce qui s’est passé à Makiivka est horrible”, a écrit l’Archange Spetznaz Z, un autre blogueur militaire russe comptant plus de 700 000 abonnés sur Telegram.

“Qui a eu l’idée de placer du personnel en grand nombre dans un seul bâtiment, où même un imbécile comprend que même s’il frappe avec de l’artillerie, il y aura de nombreux blessés ou morts?”

Une source proche des dirigeants russes de Donetsk a déclaré à Reuters que les rapports sur les victimes étaient exagérés et que le nombre de morts semblait être inférieur à 100.

Les troupes ukrainiennes ont vu le Nouvel An sur la ligne de front dans la province orientale de Donetsk. Un soldat, Pavlo Pryzhehodskiy, 27 ans, a joué une chanson qu’il avait écrite sur une guitare après que 12 de ses camarades aient été tués en une seule nuit.

Des soldats ukrainiens regardent le discours du Nouvel An du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à la nation, dans une maison de repos militaire à Donetsk, le 31 décembre 2022. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

“Il est triste qu’au lieu de rencontrer des amis, de célébrer et de s’offrir des cadeaux, les gens aient été forcés de chercher un abri, certains ont été tués” pendant les vacances du Nouvel An, a-t-il déclaré à Reuters.

“C’est une énorme tragédie qui ne peut jamais être pardonnée.”

Dans une tranchée voisine, le soldat Oleh Zahrodskiy, 49 ans, a déclaré qu’il s’était porté volontaire après que son fils ait été appelé comme réserviste. Maintenant, son fils est à l’hôpital, se battant pour sa vie avec une lésion cérébrale, tandis que son père est au front.

“C’est très difficile maintenant”, a-t-il déclaré en retenant ses larmes.

La Russie a rasé des villes ukrainiennes et tué des milliers de civils depuis que Poutine a ordonné son invasion en février dernier, affirmant que l’Ukraine était un État artificiel dont les perspectives pro-occidentales menaçaient la sécurité de la Russie.

L’Ukraine a riposté avec le soutien militaire occidental, chassant les forces russes de plus de la moitié du territoire qu’elles avaient saisi. Ces dernières semaines, les lignes de front ont été en grande partie statiques, avec des milliers de soldats morts dans une guerre intense.

Dans un message sévère du réveillon du Nouvel An filmé devant un groupe de personnes vêtues d’uniformes militaires, Poutine a juré de ne pas relâcher sa guerre.

“L’essentiel est le sort de la Russie”, a déclaré Poutine. “La défense de la patrie est notre devoir sacré envers nos ancêtres et nos descendants. La droiture morale et historique est de notre côté.”