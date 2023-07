Des vagues de chaleur record éclairent le sort des Américains les plus pauvres qui souffrent sans climatisation

DENVER (AP) – Alors que Denver approchait des températures à trois chiffres, Ben Gallegos était assis torse nu sur son porche, écrasant les mouches de ses jambes et se vaporisant avec un ventilateur brumisateur pour essayer de traverser la chaleur. Gallegos, comme beaucoup dans les quartiers les plus pauvres du pays, n’a pas de climatisation.

L’homme de 68 ans recouvre ses fenêtres de mousse de matelas pour s’isoler de la chaleur et dort dans le sous-sol en béton. Il sait que des températures élevées peuvent provoquer un coup de chaleur et la mort, et son état pulmonaire le rend plus vulnérable. Mais le poseur de briques à la retraite, qui survit avec environ 1 000 dollars par mois, affirme que la climatisation est hors de portée.

« Il me faut environ 12 ans pour économiser pour quelque chose comme ça », a-t-il déclaré. « Si j’ai du mal à respirer, j’irai aux urgences. »

Alors que le changement climatique provoque des vagues de chaleur plus chaudes et plus longues, battant des records de température à travers les États-Unis et faisant des dizaines de morts, les Américains les plus pauvres subissent les journées les plus chaudes avec le moins de défenses. La climatisation, autrefois un luxe, est désormais une question de survie.

Alors que Phoenix a résisté à sa 27e journée consécutive au-dessus de 110 degrés (43 Celsius) mercredi, les neuf personnes décédées à l’intérieur n’avaient pas de climatisation en état de marche, ou elle était éteinte. L’année dernière, les 86 décès liés à la chaleur à l’intérieur se sont produits dans des environnements non refroidis.

« Pour l’expliquer assez simplement : la chaleur tue », a déclaré Kristie Ebi, professeure à l’Université de Washington qui étudie la chaleur et la santé. « Une fois que la vague de chaleur a commencé, la mortalité commence dans environ 24 heures. »

Ce sont les plus pauvres et les personnes de couleur, de Kansas City à Detroit en passant par New York et au-delà, qui sont beaucoup plus susceptibles de faire face à une chaleur épuisante sans climatisation, selon une analyse de l’Université de Boston portant sur 115 métros américains.

« Les différences de température … entre les quartiers à faible revenu, les quartiers de couleur et leurs homologues plus riches et plus blancs ont des conséquences assez graves », a déclaré Cate Mingoya-LaFortune de Groundwork USA, une organisation de justice environnementale. «Il y a ces très grandes conséquences comme la mort. … Mais il y a aussi la misère ambiante.

Certains ont des unités de fenêtre qui peuvent offrir un répit, mais « en pleine chaleur, cela ne fait rien », a déclaré Melody Clark, qui s’est arrêtée vendredi pour obtenir de la nourriture dans une organisation à but non lucratif de Kansas City, Kansas, alors que les températures montaient à 101. Quand la climatisation centrale de sa maison de location est tombée en panne, son propriétaire a installé une unité de fenêtre. Mais il ne fait pas grand-chose pendant la journée.

Ainsi, la femme de 45 ans mouille ses cheveux, cuisine à l’extérieur sur un gril au propane et garde les lumières éteintes à l’intérieur. La nuit, elle allume la boîte, transportant son lit dans la pièce où il se trouve pour dormir.

En ce qui concerne ses deux adolescents, elle a déclaré: «Ils ne sont pas tout petits. Nous ne mourons pas de chaleur. … Ils ne se plaignent pas.

Alors que des milliards de dollars de financement fédéral ont été alloués pour subventionner les coûts des services publics et l’installation de systèmes de refroidissement, les experts disent qu’ils ne soutiennent souvent qu’une fraction des familles les plus vulnérables et que certains nécessitent encore des coûts initiaux prohibitifs. L’installation d’un système de thermopompe centralisé pour le chauffage et la climatisation peut facilement atteindre 25 000 $.

Le président Joe Biden a annoncé jeudi des mesures pour se défendre contre la chaleur extrême, soulignant l’expansion du programme d’aide à l’énergie domestique à faible revenu, qui achemine de l’argent à travers les États pour aider les ménages les plus pauvres à payer les factures de services publics.

Bien que le programme soit essentiel, a déclaré Michelle Graff, qui étudie la subvention à l’Université d’État de Cleveland, seuls 16 % environ de la population éligible du pays sont réellement touchés. Près de la moitié des États n’offrent pas les dollars fédéraux pour le refroidissement en été.

« Donc, les gens s’engagent dans des mécanismes d’adaptation, comme ils allument leurs climatiseurs plus tard et quittent leurs maisons plus chaudes », a déclaré Graff.

À mesure que les températures augmentent, le coût du refroidissement augmente également. Et les températures sont déjà plus chaudes dans les quartiers américains à faible revenu. Des chercheurs de l’Université de San Diego ont analysé 1 056 comtés et dans plus de 70%, les zones les plus pauvres et celles avec des populations noires, hispaniques et asiatiques plus élevées étaient nettement plus chaudes. C’est en partie parce que ces quartiers manquent d’arbres.

Vendredi à midi, Katrice Sullivan s’est assise sur le porche de sa maison de location du côté ouest de Detroit. Il faisait chaud et lourd, mais encore plus humide à l’intérieur de la maison. Même si elle avait la climatisation, Sullivan a dit qu’elle choisirait ses moments pour la faire fonctionner afin de réduire sa facture d’électricité.

L’ouvrière de 37 ans est parfois assise dans sa voiture avec le climatiseur en marche. « Certaines personnes ici dépensent chaque dollar pour la nourriture, donc la climatisation est quelque chose qu’elles ne peuvent pas se permettre », a-t-elle déclaré.

Dans la loi fédérale sur la réduction de l’inflation, des milliards ont été réservés pour des crédits d’impôt et des remises pour aider les familles à installer des systèmes de refroidissement éconergétiques, mais certains d’entre eux ne sont pas encore disponibles. Les remises sont le genre de remises étatiques et fédérales sur les points de vente qu’Amanda Morian a examinées pour sa maison de 640 pieds carrés.

Morian, qui a un bébé de 13 semaines sensible au temps chaud, cherche désespérément à garder sa maison au frais dans la banlieue de Globeville à Denver. Elle a obtenu des estimations de quatre entreprises différentes pour l’installation d’un système de refroidissement, mais chaque projet coûtait entre 20 000 et 25 000 dollars, a-t-elle déclaré. Même avec des subventions, elle ne peut pas se le permettre.

Au lieu de cela, elle a acheté des rideaux thermiques, des ventilateurs de plafond et gère une unité de fenêtre. La nuit, elle essaie de faire du peau à peau pour réguler la température corporelle du bébé.

« Tout cela est juste pour atténuer l’avantage, ce n’est pas suffisant pour le rendre vraiment cool. C’est suffisant pour nous empêcher de mourir », a-t-elle déclaré.

Les rédacteurs de l’Associated Press Heather Hollingsworth à Kansas City, Kansas, et Corey Williams à Detroit ont contribué à ce rapport.

Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Jesse Bedayn, Associated Press