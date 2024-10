des vagues de briques conçues sur mesure ondulent à l’intérieur de la librairie chinoise de x+living

Librairie artisanale X+living en briques et ferronnerie en Chine

Cabinet de conception architecturale X+vivant dévoile le Tianjin Zhongshuge librairie dans Chineabritant une structure de trois étages faite de briques et ferronnerie. De la façade à l’aménagement intérieur, chaque détail, jusqu’aux étagères, intègre ces deux matériaux. Environ 400 000 briques conçues sur mesure sont utilisées dans toute la librairie, chacune étant conçue pour répondre à des exigences spatiales et fonctionnelles spécifiques. Les étagères, les sièges et les marches ne font plus qu’un avec la structure, avec des formes de briques trapézoïdales assurant des transitions douces entre les différents éléments. Li Xiang, architecte principal chez X+living, utilise une technique de découpe unique pour créer des espaces dans la maçonnerie, permettant ainsi au bâtiment de respirer. Les portes cintrées s’élèvent en gradins comme des vagues, reflétant la diffusion des connaissances, tandis que les marches progressives à l’intérieur de la librairie représentent métaphoriquement la quête de la vérité par l’humanité. À mesure que les visiteurs gravissent ces marches, leur voyage à travers les livres devient une ascension à la fois physique et spirituelle.

« La conception vise à brouiller les frontières physiques de l’architecture, suggérant que les frontières de la connaissance et de la cognition sont vagues, mais que le noyau spirituel est clair et résolu. Tout comme la nature hybride du commerce et de la culture de la librairie dissout la frontière entre les opérations à but lucratif et le partage citoyen. Il fait appel à une ouverture et une accessibilité au public. La frontière ne représente pas la rigidité ; au contraire, je crois qu’il est rempli d’exploration et de contestation. Tout en proclamant une définition, il laisse également place à des lacunes, invitant à l’apparition de conflits et de défis. partage Li Xiang.



toutes les images sont une gracieuseté de X+living

les briques de Tianjin Zhongshuge réinterprètent l’architecture classique

Entouré d’un groupe centenaire de bâtiments italiens en briques rouges, Tianjin Zhongshuge s’appuie sur l’importance historique et culturelle de ce matériau, enraciné dans les traditions architecturales italiennes et chinoises. Dans ce projet, Basé à Shanghai X+living utilise la brique rouge comme élément structurel et symbole de savoir-faire, chaque brique étant sculptée et empilée pour refléter un sentiment d’héritage. L’utilisation de ces matériaux encourage un rythme de réflexion, rappelant le processus lent et contemplatif de la lecture, invitant les visiteurs à faire une pause et à s’engager dans l’espace.

Inspiré par la structure des stores, où la lumière filtre à travers des lattes pour créer des motifs d’ombre et de lumière entrelacés, le designer intègre ce concept dans l’architecture de la librairie. Les murs de briques denses sont stratégiquement découpés, introduisant des espaces qui allègent le poids visuel du matériau et créent une interaction dynamique entre le plein et le vide, améliorant ainsi la transparence et le mouvement au sein de l’espace. Cette logique de découpe représente une réinterprétation innovante des formes architecturales classiques. La conception intègre également une plaque d’acier d’un bleu profond qui traverse le noyau du bâtiment, et sa forme ondulée en forme de vague symbolise l’esprit maritime de la ville, où les rivières convergent et où les connaissances circulent. Les portes cintrées s’élèvent en gradins comme des vagues, reflétant la diffusion des connaissances, tandis que les marches progressives à l’intérieur de la librairie représentent métaphoriquement la quête de la vérité par l’humanité. À mesure que les visiteurs gravissent ces marches, leur voyage à travers les livres devient une ascension à la fois physique et spirituelle.



