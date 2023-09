Des vagues agitées frappent les Bermudes alors que l’ouragan Nigel traverse les eaux libres

SAN JUAN, Porto Rico (AP) — Les prévisionnistes des Bermudes ont mis en garde mercredi contre des houles dangereuses et des courants de retour alors que l’ouragan Nigel traversait les eaux libres de l’Atlantique Nord.

L’ouragan de catégorie 1 était situé à environ 550 milles (885 kilomètres) au sud-est de Cape Race, à Terre-Neuve. Il avait des vents maximums soutenus de 90 mph (150 km/h) et se déplaçait vers le nord à 25 mph (41 km/h).

Les Bermudes ont été frappées par trois tempêtes au cours du mois dernier, mais aucune n’a été directement touchée.

« La saison des ouragans a été très longue et implacable », a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, Michael Weeks.

Le National Hurricane Center de Miami a déclaré que Nigel a probablement atteint son intensité maximale et devrait commencer à s’affaiblir plus tard mercredi à mesure qu’il se déplace vers des eaux plus froides et rencontre un fort cisaillement du vent.

The Associated Press