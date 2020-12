Il y a une raison pour laquelle les vidéos présentant la tendance des animaux en ligne. Ils se propagent non seulement comme un phénomène dans les circuits des médias sociaux, mais, surtout, ils sont l’un des principaux facteurs pour répandre la joie, en particulier dans une année éprouvante comme celle actuelle.

Alors que la négativité et la pêche à la traîne sont la norme sur les plateformes de médias sociaux, le répit salvateur sont des vidéos d’animaux vaquant à leurs occupations qui ne manqueront pas de vous laisser le sourire. Nous avons tous vu beaucoup trop de vidéos mignonnes de chats et de chiens devenir virales sur les réseaux sociaux. Celui-ci avec deux vaches jouant ensemble ne manquera pas de vous remonter le moral.

Le zoo national et l’Institut de biologie de la conservation du Smithsonian se sont rendus sur le site de micro-blogs pour partager une vidéo de deux bovins gambadant joyeusement sous la neige. Le clip vidéo partagé sur leur compte Twitter officiel du zoo national montre deux jolies vaches se donnant un coup de coude au milieu des chutes de neige.

Regardez-le ici:

Ils ont sous-titré le message vidéo de 27 secondes et ont écrit: «Allez, il fait beau temps pour s’amuser avec moo!» Selon la tendance, la vidéo est devenue virale quelques heures après sa mise en ligne. Il a déjà enregistré près de 11200 vues en quelques heures sur Twitter et les gens se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer leur enthousiasme après avoir visionné la gentillesse du clip.

De nombreux utilisateurs ont appelé et commenté les vaches comme des « chiots d’herbe », tandis que d’autres ont utilisé des superlatifs pour correspondre au quotient de gentillesse de la vidéo.

Un utilisateur ravi de sa vue a écrit: « Ils adorent gambader dans cette neige! »

Ils adorent gambader dans cette neige! 🐮❄❤ – Kristi Schroeder (@ KristiS89193160) 17 décembre 2020

Un autre, lui donnant une touche poétique, a commenté leur caractère ludique comme «des tintements, des picotements sonnants aussi.»

👍 sur la légende! 😀 🎶 Juste entendre ces cloches de vache sonner, sonner des picotements aussi ~ 🎶 – Anjali (@ThatGirl_Moxie) 17 décembre 2020

Un utilisateur a simplement commenté: «Awe! Chiots d’herbe géants.

«Les filles veulent juste s’amuser», a commenté un autre utilisateur.

Le zoo national a également publié quelques photos de leurs animaux résidents sur Twitter, comprenant un adorable cliché de la famille des cerfs Kudu.

Les filles veulent juste s’amuser – BG (@ BLG987) 17 décembre 2020

Voici un gros plan d’un calao terrestre abyssin.

Le zoo national et l’Institut de biologie de la conservation du Smithsonian a été fondé en 1889 et fait partie de la Smithsonian Institution, considérée comme le plus grand complexe de musées et de recherche au monde. Le zoo s’étend sur 163 acres et se trouve au cœur du Rock Creek Park de Washington DC. Il abrite actuellement près de 2 700 animaux représentant plus de 390 espèces.